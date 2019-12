Index: Még nem tett vallomást a Boldog István jobbkezeként ismert fideszes

Az Index úgy tudja, hogy egyelőre megtagadta a vallomástételt F. Petra, a Szolnok megyei közgyűlés egyik fideszes képviselője, Boldog István jobbkeze, akit hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények gyanújával letartóztattak.

F. Petra ügyvédje, Fülöp Tamás a lappal közölte: „A gyanúsítás ellen panaszt jelentettem be, mivel véleményem szerint az megalapozatlan. Ügyfelem több kihallgatásán jelezte, hogy át sem látja, hogy mi ez az ügy és mi a gyanú alapja, ezért a vallomástételt e kihallgatásokon egyelőre megtagadta. A letartóztatást is indokolatlannak tartom, de nem csak én, hanem a bíróság sem értett egyet mindenben az ügyészséggel. Ez az oka annak, hogy a bíróság döntése ellen az ügyészség és a védelem is fellebbezett.”

A nőt azzal gyanúsítják, hogy EU-s pályázatok elbírálására hatással bíró hivatalos személyként jogtalan haszonra tett szert és a Településfejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos pályázatoknál jogellenesen befolyásolhatta a közbeszerzéseket.