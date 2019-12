Műanyagszemétbe fojtjuk a remeterákokat

Rendkívül aggasztó jelenséget figyeltek meg kutatók az Indiai-óceán négy és a Csendes-óceán egy szigetén. A Kókusz-szigetek négy szigetén és Hendersonon, ahol korábbi ismereteink szerint nagy mennyiségben halmozódik fel az óceánokba ömlesztett műanyaghulladék, a szemét a remeterák-populációra gyakorolt hatását vizsgálták.

A remeterákok ugyanis könnyen a műanyagszemét csapdájába esnek: ha bekerülnek egy flakonba, vagy bármilyen más műanyagdobozba, ami aztán úgy fordul, hogy csak felfele van kijárata, a rákok nem tudnak kiszabadulni belőlük.

A kutatók azt mérték fel, hogy hány rák esik átlagosan a szemét csapdájába, és drámai eredményre jutottak: a szigeteken az egy négyzetméterre jutó rákok fele esik csapdába és pusztul el. Csak a Kókusz-szigeteken félmillió halott rákot számoltak össze. Ez alapján arra következtetnek, hogy globálisan drámai hatással lehet a remeterák-populációra a műanyaghulladék. A helyzetet különösen kilátástalanná teszi, hogy a csapdába esett és elpusztult rákok bomló testének szaga ellenállhatatlanul vonzó a többi remeteráknak, így azok is belegyalogolnak a csapdába. Volt olyan műanyagdoboz, amiben összesen 526 rákhullát találtak.

A remeterákok amúgy nagyon fontos részei a trópusi bioszférának. Nem csupán zsákmányállatként, hanem az elhullott állatok lebontásában, illetve a növények szaporodásában is nagy szerepük van. A populáció összeomlásának így tovább gyűrűző hatása is lehet az egész bioszférára. (Via The Guardian)