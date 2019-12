Szenilis vénembernek csúfolta Trumpot Kim Dzsongun

Nem maradt adósa óvodás csúfolkodásban Donald Trumpnak Kim Dzsongun. Miután Trump kedden, a NATO idei csúcstalálkozóján újra "rakétaembernek" nevezte, az észak-koreai külügyminisztérium pénteken már arról adott ki közleményt, hogy "mindez bizonyosan egy szenilis vénember szeniliskedésének tudható be" (az északkoreai külügy a "dotage" és a "dotard" kifejezéseket használta, mindkettő a szellemi képességek időskori megromlására utal.

Trump egyik legfőbb külpolitikai céljaként Észak-Korea atomprogramjának felszámolását szemelte ki, ezért már háromszor is személyesen találkozott Kimmel, de hiába. Idén nyáron teljesen összeomlottak a tárgyalások, és Észak-Korea újraindította rakétakísérleteit. A szavak most a tetteket követik, immár ezen a verbális szinten is újra mélypontra süllyedt a kapcsolat. (Via BBC)