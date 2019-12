Zsinórban a második napon is megbénítanák Franciaországot a sztrájkolók

Franciaországban csütörtökön 800 ezernél is többen sztrájkoltak Emmanuel Macron nyugdíjreformja ellen tiltakozva. Több helyen a rendőrökkel is összecsaptak a tiltakozók. Fotó: Valentine Zeler/Hans Lucas

Pénteken is megbéníthatják Franciaországot az Emmanuel Macron elnök nyugdíjreformja ellen sztrájkolók. Csütörtökön országszerte 800 ezren vonultak utcára, néhány városban erőszakos összecsapások is kirobbantak a tiltakozók és a rendőrök között. A sztrájkban a közlekedési dolgozók is részt vesznek, Párizs tömegközlekedésében már csütörtökön is nagy fennakadások voltak, ezek ma is folytatódhatnak, a tömegközlekedési dolgozók szakszervezete hétfőig folytatni kívánja a sztrájkot.

A sztrájk a vasúti és a légiközlekedést is megzavarta.

Macron elnök egységesíteni akarja a francia nyugdíjrendszert, amely most rendkívül széttagolt: 42 különböző séma szerint osztják a nyugdíjakat eltérő korengedmények és juttatások szerint. Macron ehelyett a széttagolt rendszer helyett egy egységes pontrendszert vezetne be a jövőben. Szerzett jogaik elvesztése miatt csütörtökön a rendőrség becslése szerint több mint 800 ezren vonultak utcára az országban, csak Párizsban 65 ezren tiltakoztak. A szakszervezeti vezetők szerint a tiltakozók száma ennek a duplája lehetett az egész országban.

Párizsban a rendőrség szerint 65 ezren vonultak az utcára. Fotó: Valentine Zeler/Hans Lucas

A tiltakozások mértékére jellemző, hogy csütörtökön olyan turistalátványosságok is zárva tartottak, mint az Eifel torony, a Gare du Nord pedig némaságba burkolózott, annyira nem volt forgalma. A francia vasúti társaság, az SNCF tájékoztatása szerint csütörtökön járataik 90 százaléka szünetelt. A párizsi metró 16 vonalából 11-en nem közlekedtek a szerelvények, és százával kellett törölni repülőjáratokat is. (Via BBC)