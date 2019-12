OLAF-vizsgálat miatt távozhatott az Orbán-kormány egyik államtitkára

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Nem egészen biztos, hogy Kis Miklós Zsolt volt államtitkárnak valóban a családi gazdálkodás miatt kellett otthagynia a vidékfejlesztési karrierjét a kormányban, írja Hadházy Ákos képviselő, aki az elmúlt hét két hírét kapcsolta össze egy posztjában.

A héten december 3-án írta meg a Magyar Közlöny, hogy menesztették az Orbán-kormány egyik államtitkárát, Kis Miklós Zsoltot, aki 2014-től a Miniszterelnökségen vidékfejlesztési államtitkár volt Lázár János keze alatt, majd a kormány átalakítása után, maradva ezen a területen és poszton az Agrárminisztériumban szolgált tovább.

Kis Miklós 23 évesen került a politikába 2002-ben és az alelnökségig vitte az Agrárkamaránál, mielőtt a kormányba került volna. A Közlöny szerint a felmentés Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára, 2019. december 3-i hatállyal történt.

A hét másik híre volt, hogy egy OLAF-vizsgálat és az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának ellenőrzése után 6,5 millió eurós büntetést szabtak ki Magyaországra. Az ellenőrzés által érintett terület a Vidékfejlesztési Program volt 2015 és 2017 között, amit Kis Miklós Zoltán felügyelt.

Az, hogy az államtitkárnak időnként maga felé hajlik a keze, sejteni lehetett már abból, hogy édesapja nevén lévő, de korábban az ő cége ebben az időszakban 175 millió forintos támogatást nyert, a többi között Tihanyban építhetett ingatlan 50 millió forintos uniós támogatási összegből.

„Ha mindez csak véletlen egybeesés, akkor elnézést kérek Miklós Zsolttól. Ő egyébként posztjában nem ezt írja a kirúgása okaként, hanem azt, hogy most éppen az otthoni gazdaságában van rá szükség :) (lásd fotó). Mindenesetre ismerje meg őt, a »Nemzeti Agrárkamara« nagy hatalmú alelnökét, és gyorsan felejtse is el, hiszen épp megbukott. Elég, ha azok nem felejtik el, akik egy rendszerváltás után a tolvajok felelősségre vonását komolyan gondolják. Miklós Zsoltnak addig is jó gazdálkodást kívánunk a VP programból kiszedett támogatásokból a kiprivatizált állami földeken! De csak addig.” - írta Hadházy Ákos. (Miklós Zoltán oldalán nem található a búcsúposzt, mert nem tette publikussá.)