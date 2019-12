Győri iskolai késelés: a fiú apja meglátogatta a tanárnőt a kórházban

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

„Tragédia mindenki számára ez az ügy. Azt gondolom, hogy itt áldozat a család, áldozat a gyermek, és legfőképpen áldozat a család” - mondta az RTL Híradóban annak a győri diáknak az ügyvédje, aki csütörtökön fizikaórán késsel támadt a tanárára.

Az ügyvéd elmondása szerint a 17 éves, előzetes letartóztatásban levő fiú apja meglátogatta a tanárnőt a kórházban, ahol „egy órán keresztül együtt sírtak”, és „minden szempontból a megbocsátás érezhető a tanárnőn is”.

Az ügyvéd szerint a diák az édesapjától kapta ajándékba a svájci bicskát, amivel szúrt, de nem akarta megölni a tanárát.

Arról is beszélt, hogy a diák „maximálisan megbánta”, amit tett, és az egésznek semmiféle előjele nem volt. A fiú családi hátteréről azt mondta, „tökéletesen rendezett, korrekt életvezetéssel rendelkező szülők, mindenki dolgozik, mindenki tanul”, és egzisztenciálisan is rendben vannak, de egy elmeorvos-szakértő is meg fogja őt vizsgálni.

A középiskolás gyereket most egy „speciálisan kialakított, kamerával megfigyelt helyiségben fogják elhelyezni, nyilván szakfelügyeletet is igényel, nem tréfadolog egy 17 éves gyereket börtönkörülmények közé tenni, komoly odafigyelést igényel a büntetésvégrehajtási szervek részéről is” - mondta.

A késesés csütörtökön a győri Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai szakgimnáziumban történt: a diák, miután hármast kapott, hátba szúrta tanárát. Egyik osztálytársa azt mondta, a fiú azért szúrt, mert szerinte a tanárnőnek nem jók a tanítási módszerei. Az első tárgyalást december 7-én, szombat reggel 10 órakor tartották.

A bíróság ekkor rendelte el a letartóztatását, mert „fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint az eljárás nehezítésének veszélye, a tanúk befolyásolásának lehetősége”.