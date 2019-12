Egyenesen az ötvenes évekből igazolt magának kulturális felelőst Jair Bolsonaro

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Ha váratlan zavar keletkezne a téridőben, és valamiért egy hatvanas évekbeli amerikai háztartásban olvasnák, talán még ott is felvonnák a szemöldöküket a hír hallatán, hogy a brazil kulturális élet állami főfelelőse, Dante Mantovani szerint a rockzene abortuszokat okoz.

Mantovani ugyanis tökéletes, korai ötvenes éveket idéző morális pánikba esettt a modernnek már aligha nevezhető rockzenétől, amely levezetése szerint a drogokon és a szexen át egyenesen vezet az abortuszhoz. "A rockzene drogokhoz, a drogok szexhez, a szex abortuszhoz vezet" - mondta.

De nem állt meg ennyinél. Utána még azt is kifejtette, hogy az "abortuszipar" valóüjában a "sátánizmust" gerjeszti. Mindezt olyan példákkal támasztotta alá, minthogy szerinte John Lennon "többször is nyíltan hirdette, hogy alkut kötött a sátánnal a hírnév fejében". És persze ténylegesen is visszanyúlt az ötvenes évekig, amikor utoljára korszerűnek számíthattak a nézetei. "Az 1950-es években ez az úgynevezett Elvis Presley felbukkant a rockzenével, amitől mindenki pattogni kezd, meg a csípőjét rázni. Ekkor kezdtek terjedni bizonyos viselkedések, hogy mást ne mondjak Elvis Presley is túladagolásban halt meg például". (Via CNN)