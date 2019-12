Hazafias lelkületű állampolgárok békés felvonulásának nevezi a köztévé a finn neonácik vonulását

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Hazafiak felvonulását zavarták meg migránsbarát szélsőségesek



Ez a címe az M1 tudósításának, amire finnországi olvasók hívta fel a figyelmünket. Ebben arról számolt be a magyar közszolgálati televízió, hogy „nemzetükért aggódó”, „a kormány migrációs politikáját helytelenítő”, „finn hazafiak” tartottak megemlékezést az ország nemzeti ünnepén a finn állam születésének 102. évfordulóján. Természetesen ezt a riportot is sikerült néhány perc alatt a migrációra kivezetni, valamint arra, hogy mennyire nehéz is a sorsa manapság azoknak az embereknek Európában, akik ellenzik a bevándorlást.

A december 6-án leadott beszámoló szerint aznap 7, magát antifasisztának mondó „ellentüntetőt” azaz „migránsbarát szélsőségest” vett őrizetbe a finn rendőrség. A stúdióban ülő bemondó így is vezeti fel a Helsinkibe küldött tudósító beszámolóját:

„A finn rendőrség nagy erőkkel készül a rend fenntartására, mert az utóbbi évek tapasztalatai alapján a hazafias lelkületű állampolgárok állampolgárok békés felvonulását többször próbálták megzavarni a migránsbarát szélsőségesek.”

A beszámolóból aztán szépen lassan ki is derül, kik azok a „hazafias lelkületű állampolgárok”, a riporter a Soldiers of Odin, azaz Odin Katonái nevű szervezetet említi. A szervezet ugyan tagadja, hogy neonácik lennének, de saját bevallásuk szerint is „a fehér Finnországért” harcolnak, a finn közmédia pedig többször beszámolt arról, hogy a csoport vezetőinek Facebookos aktivitása alapján ezek az emberek kifejezetten szimpatizálnak a neonáci ideológiával. A Soldiers of Odin vezetőjének Mika Rantának vannak is kapcsolatai a ténylegesen neonáci Északi Ellenálló Mozgalommal, 2005-ben pedig elítélték egy rasszista bűncselekmény elkövetéséért.

A finn közmédia is beszámolt a december 6-i tüntetésekről, és az ő képeiken látszanak is a fekete ruhákban, fáklyákkal vonuló vagy éppen karlendítő „hazafias lelkületű állampolgárok”, akiket a finn közmédia egyébként következetesen neonácinak is nevez. A finn közmédia szerint ráadásul az Odin Katonái útját először klímaaktivisták állták el azzal, hogy leültek a járdán. Később pedig a 150 vonuló neonáci a kb. 2700 fős Nácik nélküli Helsinki nevű ellentüntetésbe futott bele, itt pedig idősek és kisgyerekes családok is tiltakoztak a neonácik ellen.

A finn közmédia nem írt arról, hogy pontosan melyik csoporthoz tartoztak az őrizetbe vett személyek, csak annyit, hogy az őrizetbe vetteknél veszélyes tárgyak voltak. A rendőrség (illetve a finn nemzeti nyomozóiroda) ezen kívül vizsgálatot indított azért is, mivel úgy tűnik, néhány, korábban több erőszakos cselekménnyel is összefüggésbe hozott, egyébként betiltott neonáci szervezet is részt vett a hivatalosan az Odin Katonái által szervezett tüntetésen.

A magyar közmédia egyébként azóta folytat keresztes-hadjáratot Finnország ellen, mióta az EU finn elnöksége idején a finn kormány kritikát fogalmazott meg a magyar jogállamiság helyzetével kapcsolatban.