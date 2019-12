Másfél milliárdos megbízást nyert a 4iG az Államei Egészségügyi Ellátó Központtól

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

"Verseny-újraindítással" megindított központosított közbeszerzési pályázaton nyert 1,46 milliárd forint plusz áfa értékű megbízást az Állami Egészségügyi Ellátó Központtól (ÁEEK) az egy ideje Mészáros Lőrinc cégbirodalmához, illetve Jászai Gellérthez köthető informatikai vállalkozás, a 4iG. Az ellenérték fejében 25 budapesti kórházban a 4iG szállíthatja és telepítheti a műtétinapló-beszédleíró szoftvereket.

És ha ennyi jó hír kevés lenne Magyarország leggyorsabban gyarapodó gazdasági szereplőjének, kapott egy másikat is: a 4iG nyerte a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség hálózati aktív eszközök szállítására és kapcsolódó szolgáltatások megvalósítására szintén "verseny-újraindítással" megindított közbeszerzésén is, ez esetben 566 millió forint plusz áfa értékben. (Via MTI)