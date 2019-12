Szumátrai tigrisből jó, ha 400 maradt, egy csempészbandánál négy magzat maradványait találták

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

A letartóztatott vadorzók (arcukat kitakarták) a lenyúzott tigrisbőrrel és a négy preparál tigrismagzattal. Fotó: WAHYUDI/AFP

Egy szumátrai tigris lenyúzott bundáját és négy magzat befőttesüvegben preparált maradványait találták öt csempésznél Indonéziában. A szumátrai tigris kritikusan veszélyeztetett állatfaj, a természetben valószínűleg már négyszáz példánya sem él.

A BBC beszámolója szerint egyelőre nem világos, hogy a négy magzatot abból a tigrisből vágták-e ki, aminek a lenyúzott bőrét is megtalálták náluk.

A bandát a helyi természetvédelmi és erdészeti minisztérium egyik illetékese szerint a rendőrök füles alapján kapták el. A gyanúsítottak közül ketten lehettek az eladók, őket akár öt év börtönre és százmillió rúpia (~2,1 millió forint) pénzbírságra is büntethetik.

A legyilkolt állat a szumátrai tigrisek Szunda alfajához tartoztak. Ezek egykor Jáván és Balin is elterjedtek voltak, most már csak Szumátrán bukkannak fel elvétve. Élőhelyüket jelentősen lecsökkentette az erdőirtás, állományukat vadorzók tizedelik. A Traffic nevű, a vadkereskedelmet moniztorozó hálózat szerint a szumátrai tigrishalálok nyolcvan százalékáért a vadorzók felelősek, évente negyven példánnyal végeznek. (Via BBC)