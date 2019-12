Megáll a szív, elhunyt Marie Fredriksson, a Roxette énekese

Marie Fredriksson 2011. június 12-én, a Roxette egy németországi koncertjén. 2019. december 9-én, 61 éves korában hunyt el. Fotó: BORIS ROESSLER/AFP

Élete 61. évében, hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt Marie Fredriksson, a Roxette svéd popduó énekese. Fredrikssont 2002-ben agydaganattal diagnosztizálták, akkor húsz százalék esélyt adtak csak a túlélésére. De túlélte, még ha kezelése során sugárfertőzést is kapott - a viszontagságait 2004-es szólóalbumán, a The Change-en mesélte el dalban.

Felépülése után 2009-től újra turnéztak, 2010-ben ők énekeltek Viktória svéd királyi hercegnő lakodalmában is.

A 80-90-es évek tán legsikeresebb svéd popduójának talán legnagyobb slágere, a Listen to your heart Magyarországon afféle nemzedéki himnusz lett, miután 1989-ben az akkor még fiatal, demokrata és liberális Fidesz ezt választotta kampánydalának.

Fredriksson férjét Mikaelt, és két gyermekét, Ines Josefint és Oscart hagyta hátra. Családja közleménye szerint december 9-én, a rákkal vívott 17 éves küzdelme után hunyt el. "Te voltál negyven éven át a legcsodálatosabb barát. Sose lesz már semmi olyan, amilyen volt" - búcsúzott tőle zenésztársa, a Roxette másik fele, Per Gessle. (Via BBC, The Sun)