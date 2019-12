Olyan, mint Csernobilban, mesélik a mentőalakulatok az új-zélandi vulkánkitörés helyszínéről

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Az egyik túlélő, a német Michael Schade felvételén az látható, ahogy a turistacsoportok kísérői hajójukkal igyekeznek minél többeket kimenteni a vulkán kitörése után. Fotó: HANDOUT/AFP

Olyan megrázó pusztítást végzett az új-zélandi Fehér-szigeten a vulkánkitörés, hogy a szigeten eltűnt turisták kutatására indult egyik új-zélandi mentősnek, Russel Clarknak az HBO a csernobili katasztrófáról szóló sorozata jutott az eszébe. "Mindent hamu borít" - mesélte az új-zélandi TVNZ-nek.

A vulkán helyi idő szerint hétfő délután tört ki, amikor a szigeten több tucatnyi turista volt. Közülük hatan már biztosan életüket vesztették, és mintegy harmincan szenvedtek súlyos égési sérüléseket. Nyolc eltűntként nyilván tartott turista után kutatnak, bár valószínűleg ők a szigeten rekedve nem élhették túl a katasztrófát.

Az áldozatok kutatására helikopteres mentőalakulatok indultak. Jacinda Ardern, Új-Zéland miniszterelnöke nem győzte dicsérni őket bátorságukért. "Ezek a pilóták hihetetlenül bátor döntést hoztak, hogy a rendkívüli veszélyek ellenére is megpróbálják kimenteni az embereket" - mondta, majd részvétét fejezte ki a tragédia minden áldozatának.

A fehér-szigeti vulkán kráterében elhelyezett webkamera felvételei a kitörést megelőző és közvetlenül követő percekből. A felvételek alapján tucatnyi turista lehetett a kráterben a kitörés idején. Fotó: Geonet

A vulkán ugyan Új-Zéland legaktívabb tűzhányója, de egyben turistalátványosság is. Így hétfőn kora délután, amikor kitört, még a kráterében is vagy egy tucatnyi turista volt épp, mint az a kráterből élőben közvetítő webkamera képein is látszott. A hatóságok összesítése szerint legalább 47 turista volt a szigeten a világ minden tájáról: 24-en Ausztráliából, 9-en az USA-ból, 5-en Új-Zélandról, 4-en Németországból, 2-en Kínából és Nagy-Britanniából, és egy Malajziából.

Most persze nagy a kéztördelés, hogy ez hogyan fordulhatott elő. A helyi földtani szolgálat december 3-án ugyanis arra figyelmeztetett, hogy a vulkán aktívabbá vált. Ugyanakkor azonnali fenyegetésről nem adtak ki figyelmeztetést. "Ezeket a kérdéseket fel kell tegyük és meg kell válaszoljuk" - mondta erről Ardern. A rendőrség nyomozást indított a történtek feltárására. (Via BBC)