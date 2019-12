Kirúgta a Facebook amerikai dolgozóját, aki törölt oldalakat állított vissza kenőpénzért

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Kirúgta a Facebook azt a munkavállalóját, aki kenőpénzért visszaállította egy amerikai marketingcég korábban törölt Facebook-oldalait - járt utána a BuzzFeed News. Az Ads nevű vállalat több Facebook-oldalát is lekapcsolták, miután kiderült, hogy a felhasználói szabályzatot sértő posztokat terjesztettek. A cég posztjaiban nemcsak hírességekről terjesztett valótlan információkat, de egy olyan szolgáltatásra is előfizetőket toborzott, amit korábban ingyenesként hirdettek.

A cég azonban nem nyugodott bele a döntésbe, felvették a kapcsolatot a Facebook austini központjának egyik dolgozójával, akinek teljes neve nem derült ki a BuzzFeed beszámolójából, csak a keresztneve: Ryan. Az alkalmazottal abban állapodtak meg, hogy először 5000 (kicsit kevesebb, mint 1,5 millió forint), majd 3000 dollárt (kb. 900 ezer forint) fizetnek neki az oldalak visszaállításáért.

A Facebooknál azonban rájöttek a dologra, és megszerezték a vesztegetést bizonyító csetüzenetet is. A Facebook szűkszavú közleményben ismerte be a dolgot, de nem árultak el többletinformációkat. A BuzzFeed megkereste az Ads nevű céget is, ahol viszont azt mondták, a Facebooknál több olyan munkatárs is dolgozik, akik „pénzért bármire hajlandóak”. (via hvg.hu)