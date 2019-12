Az újbudai önkormányzat szerződést bontana Mága Zoltánnal

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Az akkor még fideszes irányítású újbudai önkormányzat 2016-ban emelte tízmillió forintra Mága Zoltán éves támogatását, az októberben megválasztott, ellenzéki vezetés viszont szerződést bontana a hegedűművésszel. Erről Barabás Richárd párbeszédes alpolgármester posztolt a Facebookon.

Azt kérik Mágától, hogy fizesse vissza az idei támogatás negyedét, mivel a szerződésben foglalt négy koncertből eddig hármat teljesített, az utolsóra pedig nem tart igényt az új városvezetés.

Mágát a kormány is szívesen támogatja, az Emberi Erőforrások Minisztériumától 350 millió forintot kapott idén a koncertsorozatára, ami még jobboldali, konzervatív művészek közt is kiverte a biztosítékot. Egy hete Mága közleményt adott ki erről, amiben azt írta, nem is ő kapta a támogatást, hanem a koncertszervező iroda, ami másoké mellett az ő koncertjeit is szervezi. Ettől függetlenül köszönetet mondott a minisztériumnak.