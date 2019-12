Mága Zoltán azt mondja, nem is ő kapott állami támogatást, hanem a cég, ami a koncertjeit szervezi

Idén 350 millió forinttal támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma Mága Zoltán koncertsorozatát, ami még jobboldali, konzervatív művészek közt is kiverte a biztosítékot. A Válasz Online hétfői cikkében Horváth László Fonó-igazgató, Agócs Gergely népzenész és Szabó Attila, a Csík Zenekar prímása is nemtetszésének adott hangot.

„(...) elfogadhatatlannak tartom, hogy a magyar kulturális elit kamuművészeket futtat külföldön. Ez a teljes hazai kulturális piac megalázása” – mondta például Horváth.

Csütörtökön Mága közleményben reagált a bírálatokra, ami az Indexen jelent meg. Ebben azt írja, „eddig állami támogatást személyesen sohasem kaptam, és nem is kértem. Az újságcikkek által említett támogatást az a koncertszervező iroda kapta, mely - más előadóművészek mellett - az én koncertjeimet is szervezi, azzal a céllal, hogy 100 kárpát-medencei településen 100 templomban 100 különálló rendezvény keretében jótékonysági koncertet adjon”.

Mága szerint „a hangulatkeltést célul kitűző cikkírók sajnos sosem gondolják végig, milyen költségei vannak egy nagyzenekari hangversenynek, és az ahhoz kapcsolódó feladatoknak. A 100 koncert során több mint ezer nagyszerű művész működött közre, köztük Kossuth-díjas művészek, a Nemzet Művészei, neves előadóművészek, énekkórusok, szimfonikus zenekar, kamarazenekar, zenészek, stb. A támogatás az ő tiszteletdíjaikat, a technikai költségeket, az utazási, logisztikai és egyéb szervezési költségeket fedezi. Hangsúlyoznom kell, hogy a mindenhol teltházas templomi koncertek bevételének jótékony célú felhasználásáról mindig a helyi szervezők döntenek. A koncertek során magánvagyonomból további 45 millió forinttal segítettem súlyos beteg gyermeknek, hátrányos helyzetben élő iskolásoknak vagy rászorulóknak”.

„Állami támogatás nélkül egy ilyen volumenű 100 állomásos koncertsorozatot lehetetlen megrendezni, ezért ezúton is köszönetet mondok az Emberi Erőforrások Minisztériumának, hogy felkarolta ezt a világon is egyedülálló kezdeményezést, amelyen több mint százezren vehettek részt a Kárpát-medencében és élhették meg a magyarság összetartozásának érzését és a zene felemelő erejét." A Mágának adott 350 milliós Emmi-támogatás volt az egyik legmagasabb, amit az „előadó-művészeti szféra költségvetési előirányzaton keresztüli közvetlen támogatásának rendszerében” osztottak, írta októberben a 24.hu. Ezt a rendszert azután vezették be, hogy januárban megsűnt az előadó-művészeti társaságiadó-támogatás, vagyis a kulturális tao.

De Mága a korábbi támogatási rendszerrel is jól járt. Ahogy tavalyi cikkünkben bemutattuk, öt év alatt több milliárd forintnyi közpénzt húzott be a koncertjeivel, emellett ingyen megkapta a Papp László Budapest Sportarénát az újévi koncertjéhez, ő pedig a parlamenti választás előtti héten fideszes politikusok oldalán adott koncertet az időseknek több szoros választókerületben is.