Gulyás és Karácsony végleg megállapodott az atlétikai világbajnokság megrendezéséről

Hivatalossá vált, hogy lesz atlétikai világbajnokság 2023-ban Budapesten, miután a kormány elfogadta a főváros feltételeit. Erről a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa csütörtöki ülésén állapodott meg a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely és Karácsony Gergely főpolgármester.

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Ez az az egyeztetési rendszer, ami a legfontosabb budapesti fejlesztéseket tárgyalja át kéthavonta. Tarlós István egyezett meg a felállításáról, Karácsony alatt ez volt a tanács első ülése. (A főpolgármester korábban a kormányülésre ment el.) A Brüsszelben lévő Orbán nem vett részt a tanácskozáson, de Gulyás a kormány nevében tárgyalt a főpolgármesterrel.

Az egyeztetés után Karácsony azt mondta, hogy „voltak bajlós árnyak”, amik félelemmel töltettek el, mennyire tudnak együttműködni (mint például az építési hatóságokkal kapcsolatos döntés parlamenti, vagy a színházak finanszírozásának az ügye), de utólag mégis eredményesnek nevezte a találkozót. Gulyás is arról beszélt, hogy az aktuálpolitikát háttérbe szorítva sikerült szakmai egyeztetést folytatni.

Amit egyértelmű eredménynek tartottak mindketten, az az atlétikai világbajnokság. Pár kisebb szakmai kérdést leszámítva megegyeztek ennek feltételeiről, ez a megállapodást még az idén meg is jelenik majd a Magyar Közlönyben.

Az atlétikai világbajnokság megrendezése a kormány szívügye, miközben a sportberuházások elleni fellépés volt Karácsony kampányának egyik hangsúlyos eleme volt. Ahhoz, hogy megrendezhessék a világbajnokságot, a házigazda város támogatása is kell. Az önkormányzati választás után Karácsony és a fővárosi közgyűlés több feltételhez kötötte a támogatást, egyebek között teljes átláthatóságot kértek a költségeknél, ragaszkodtak közpark kialakításához a stadion körül és a stadionépítéssel párhuzamosan a budapesti járóbeteg-ellátás fejlesztését is felvették a listára. A kormány ebbe belement, ahogy korábban Baranyi Krisztina, Ferencváros új polgármesterének elképzeléseit is elfogadták arról, hogy ne pusztán egy stadion épüljön, hanem több egyéb beruházás is. Karácsony szerint a megegyezéssel mindenki nyert, de leginkább a budapestiek, akinek túlnyomó többsége támogatja a világbajnokságot (ez így nem feltétlenül igaz).



Karácsony megjegyezte azt is, hogy nem a fővárosnak és nem a kormánynak van pénze, hanem az adófizetőknek, aminek elköltéséről közösen kell dönteni. Ebben azért nem biztos, hogy a kormány is egyetért. Itt van például az állatkertben épülő Biodóm-ügye. A héten derült ki, hogy a már eddig is irgalmatlan összegeket, legalább 40 milliárd forintot felemésztő beruházás befejezésére kellene még 20 milliárd forint, de a fővárosnak nincs rá ennyi pénze sem az idei, sem a jövő évi költségvetésben. Gulyás ugyanakkor jelezte, hogy miközben ez - szemben az atlétikai stadionnal vagy a Ligettel - fővárosi beruházás, amire a kormány már eddig is adott 27 milliárdot, majd még 16 milliárdot, de most mégis azt hallják, hogy kellene még pénz. Ebben megegyezés nincs, Karácsony szerint annyi történt, hogy ők megörököltek egy egyébként inspiratív, turistavonzó beruházást, de jelezték a finanszírozási problémáikat. A kormány és a főváros is támogatja, hogy legyen új szuperkórház Budán, de annak helyszínében nem tudtak megállapodni. Karácsony szerint a kormány által kijelölt helyszín tömegközlekedéssel nem megközelíthető, ezért felajánlották, hogy a Kelenföldi pályaudvarnál lévő fővárosi telkek egyikén legyen az új kórház. Gulyás „nagyon mérsékelten optimista, hogy ezt a beruházást meg lehet-e máshol valósítani”, február elején visszatérnek erre is.

A Lánchíd felújításánál az lehet a megoldás, hogy az Alagúthoz most nem fognak hozzányúlni, csak a hídhoz, mert az nem halasztható már tovább. Erre a kormány Tarlósnak 6 milliárdot ígért, ezt tartják most is, annyiból viszont nem jött ki a munka. Ezért szedhetik le a projektről az Alagutat. Gulyás több pénzre nem tett ígéretet, de teljesen nem is zárkózott el tőle, erre jövőre visszatérnek.

Nincs egyetértés arról sem, hogy hol legyen az új délbudai híd. A kormány ragaszkodik a Galvani-hídhoz, a főváros inkább Albertfalvánál szeretne új hidat, mert az sűrűn lakott településeket kötne össze, szemben a Galvanival, ahol fejlesztésre váró területek vannak. Erre is visszatérnek, van még idő rá.

Amiben teljesen megmerevedtek a frontok, az a Liget projekt. A főváros nem akarja, hogy felépítsék ott az új Nemzeti Galériát, az Innováció Házát és visszaépítsék a színházat. Javasolták, hogy keressenek alternatív helyszínt, de konkrét tervek erre nincsenek

Folytatás februárban.