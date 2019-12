Itt a legviccesebb magyar kiszivárogtatott videó, amin a kopasz, fideszes Vízipók beszélget Keresztes barátjával

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

“Birtokomba került egy videófelvétel, ami azt bizonyítja, hogy egy Hajdú-Bihar megyei kisvárosban választási csalás történt.”

Ezzel a szöveggel kezdődik az az fb-bejegyzés, amit hétfőn reggel tett közzé Káposznyák István, a baloldali ellenzéki Szolidaritás Mozgalom alelnöke.

Az a Debreciner erről szóló posztjából derül ki, hogy a kérdéses település Hajdúsámson, ahol 2019-ben - hasonlóan 2014-hez - a fideszes Antal Szabolcs lett a polgármester. A sokáig rendőrként szolgáló Káposznyák hétfőn büntetőfeljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen, akiknek a videófelvételt is megküldte.



A bejegyzésből kiderül, hogy a rendőrből lett politikus birtokába egy közel egyórás videó került, ebből publikált egy megvágott, nyolcperces zanzát, ami - szerinte - azt bizonyítja, hogy Hajdúsámsonban megfélemlítettek egyes szavazókat, míg másokat szervezetten szállítottak, láncszavaztattak és megvásárolták a voksaikat. A főszereplők ráadásul állítólag arról is beszélnek, hogy öt évvel korábban is ugyanez történt a kisvárosban.

A publikált nyolcperces ízelítő ehhez képest szinte érthetetlen, de annál viccesebb. Egy kopasz alak ül egy konyhaszerű irodában vagy irodaszerű konyhában és elhomályosítva, és Vízipók csodapók-osra torzított hangon beszélget a feltehetőleg a felvételt készítő Keresztes barátjával.

Nem tudni, hogy kik az illetők és az erős vágások miatt semmi egyéb sem világos az összefoglaló alapján - mind kiderült, okkal. Az ügyben megkerestem Káposznyákot, aki azt mondta, hogy az egy órás vágatlan felvételben sok név is elhangzik, ezeket személyiségi okokból még nem akarta nyilvánosságra hozni, és a teljes felvételt amúgy is átadta az ügyészségnek. Aztán mesélt a felvétel keletkezésének körülményeiről is:

A videót állítólag egy olyan, a Szolidaritás alelnökének kifejezésével "roma srác" készítette egy kamerás szemüveg segítségével, 2019. október 16-án, aki a bűnügy aktív szereplője volt, konkrétan az a választókerületi "utaztató", akit a szavazók szállításával, illetve megvásárlásával bíztak meg. Az illető származásának ebben az esetben azért van jelentősége, mert Káposznyák elmondása szerint azért borít most, mert elege lett abból, ahogyan a politika kihasználja és korrumpálja a romákat, illetve a legszegényebbeket. Vagyis a férfi az általa készített felvételek kiadásával önmagát is bűncselekménnyel vádolja. Külön rákérdeztem: a szivárogtató - Káposznyák elmondása szerint - a büntetőeljárásban vallomást fog tenni, okszerűen önmagára is terhelőt.

A Szolidaritás alelnöke elmesélte, hogy az illetővel 2018. tavaszán ismerkedett meg, amikor az országgyűlési választásokon a Hajdúsámsont is magába foglaló körzet országgyűlési képviselőjelöltje volt. A politikus a kisváros piacán kampányolva találkozott a fiatal férfival, akivel elbeszélgetett - mint más potenciális választóival - majd adott neki egy névjegyet. A férfinek így volt hozzá kontaktja, hogy idén december 9-én azzal keresse meg Káposznyákot, hogy október 16-án egy kamerás szemüveg segítségével felvette, ahogy a Fidesz-kampány egyik magasabb rangú szereplője elszámoltatja őt. Káposznyák elmondása szerint a videót készítő férfi milliós összeget kapott a szavazók szállítására és egyéb visszaélésekre, de a körzetét végül nem a Fidesz jelöltje nyerte. Elmondása szerint mind a 8 hajdúsámsoni körzetben volt egy ilyen utaztató ember és 2-3 ilyen utaztató tartozott egy-egy magasabb szinten álló szervezőhöz.

Hogy miért nem robbantott már októberben? A politikus szerint félelemből.

Káposznyák, aki korábban határőrként és rendőrként is szolgált, azt mondta, hogy a teljes videófelvételen számtalan konkrét név és kifizetett összeg is elhangzik. A politikus hangsúlyozta, hogy bár a titokzatos szivárogtatnak alapvetően abból lett elege, hogy eladják a romák szavazatait, a felvételből az derül ki, hogy nemcsak romákat, hanem származástól függetlenül szegényeket utaztattak és vettek rá választási csalásokra.

Beszélgetésünk során a Szolidaritás alelnöke többször is elmondta, hogy a szivárogtató egyelőre nem kíván a média elé állni, hanem rajta keresztül tervez kommunikálni, de az eljárásban tanúvallomást fog tenni.

Az ügyben kerestem Hajdúsámson polgármesterét, amint reagál, megírjuk.