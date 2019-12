Klaus Iohannis: Sosem fogok részt venni az EU-n belüli részentitások létrehozásában, amik újabb törésvonalakat nyitnának

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Klaus Iohannis román államfő az egységes Európai Unió híve, ezért nem támogat olyan kezdeményezéseket, amik szerinte újabb „törésvonalakat” nyitnának az unióban.

A román elnök sajtóértekezleten újságírói kérdésre válaszolva Orbán Viktor temesvári beszédére reagált. Orbán abban azt mondta, Magyarország készen áll, hogy a szomszédjaival, köztük Romániával, felépítsen egy új Közép-Európát.

„Én az Európai Unióért szállok síkra, nem más entitásért, amit kisebb léptékben és közelebb hoznánk létre. Nem hiszem, hogy új törésvonalakat kellene megnyitnunk az EU-ban, ellenkezőleg: mindannyiunknak azon kellene lehetőségeinkhez mérten dolgoznunk, hogy eltüntessük a létező törésvonalakat” – mondta a román elnök.

Iohannis azt mondta, továbbra is elkötelezett híve lesz a történelmi gyökerű, Kelet és Nyugat között továbbra is létező, az egykori vasfüggöny nyomvonalán húzódó törésvonal felszámolásának. Szterinte enyhébb mértékben ugyan, de különböző álláspontok figyelhetők meg az EU-ban Észak és Dél között, és ez ellen is tenni kell.

„Sosem fogok részt venni az EU-n belüli részentitások létrehozásában, amik újabb törésvonalakat nyitnának. Ez egy olyan megközelítés, amit én nem fogok támogatni” – mondta a román elnök.

Klaus Iohannis román elnök Máltán 2017. február 3-án. Fotó: Andreas Solaro/AFP

Iohannis az USA új bukaresti nagykövete, Adrian Zuckerman megbízólevelének átvétele alkalmából válaszolt az újságírók aktuálpolitikai kérdéseire. Ezek sorában reagáltatták Orbán Viktor beszédére, ami az 1989-es forradalom kitörésének 30. évfordulója alkalmából rendezett szombati, temesvári gálaesten hangzott el.

Orbán arról beszélt, hogy Magyarország ki akar törni abból a helyzetből, hogy Európa második vonalába tartozik, azon európai országok egyike akar lenni, ahol a legjobb élni, a legkorszerűbb technológiával akar termelni, és a világ egyik legbiztonságosabb országa akar maradni. Ezt a célkitűzést a szomszédos államokkal együtt könnyebb elérni, mint egyedül – mondta Orbán, aki állítása szerint nagyszerű esélyt lát arra, hogy a jövőben románoknak és magyaroknak közös céljaik lehessenek.

Célul tűzte ki, hogy Közép-Európa a világ egyik legsikeresebb és legversenyképesebb térsége legyen, ahol a városokat autópályák és gyorsvasutak kötik össze, ahol mindenkinek van munkája, ahová visszatérnek a munkások, sőt ahol az okoz majd fejtörést, mit kezdjenek a Nyugat-Európából érkező munkavállalókkal. „Ha együttműködünk, ez lehetségessé válik, és ez lesz az új európai realitás” – mondta Orbán. (MTI)