Fel kell készülni rá, hogy sokkal több lesz a közös költség jövőre

Jelentősen emelkedhet jövőre a közös költség - mondta a Társasházkezelők Szakszövetségének elnöke az RTL Híradónak. Számításaik szerint egyetlen év alatt

több mint 30 százalékkal drágult a karbantartás,

a takarítás csaknem 15 százalékkal,

ráadásul megszűnt a lakástakarékok állami támogatása, ami az előtakarékoskodó lakóközösségeknek nagy segítséget jelentett.

Varga Mihály korábban megígérte, hogy gondolkoznak a lakástakarékok miatt elvesztett felújítási lehetőségek pótlásán, de eddig nem jutottak eredményre. A kormány most azt válaszolta az RTL-nek, hogy most is adnak adókedvezményt például a műemlék épületek felújítására.

A KSH adatai szerint egy 50-60 négyzetméteres lakás havi közös költsége idén 8500 forint, ami több mint 5 százalékos emelkedést jelentett egy év alatt. A szakszövetség elnöke arra figyelmeztet, hogy ha a közös költség nem követi a szolgáltatások árának emelkedését, akkor felgyűlnek a problémák.