Indiában elkezdték betiltani az állampolgársági törvény miatt kitört tüntetéseket

Az indiai rendőrség országszerte több helyen is betiltotta azokat a tüntetéseket, melyeket az új állampolgársági törvény ellen terveztek. Az elmúlt napokban több helyen is heves tüntetések zajlottak, időnként a tüntetők össze is csaptak a rendőrséggel.

Fotó: Himanshu Bhatt/NurPhoto

Az új törvény gyorsított állampolgárságot kínál a szomszéd országokból érkező nem muszlimok számára. A jogszabály hátteréről hosszabban is írtunk. A hindu nacionalista kormánypárt, a BJP szerint mindenesetre a törvény csak segíteni akar az üldözött kisebbségeken, a 200 milliós indiai muszlim közösség képviselői szerint viszont a jogszabály az ő kiszorításukról és marginalizálásukról szól.

A BBC szerint a rendőrségi tiltás ellenére arra lehet számítani, hogy folytatódni fognak a tüntetések, főleg a határmenti régiókban, ahol a muszlimok attól félnek, hogy a gyorsított állampolgárság megszerzését lehetővé tevő jogszabály miatt Afganisztánból, Bangladesből és Pakisztánból is nagy számban fognak érkezni nem muszlim közösségek tagjai, kiszorítva a helyieket.

A beszámolók szerint az utóbbi napokban több tüntetés elsősorban már nem is az állampolgársági törvényre fókuszált, hanem a tüntetőkkel szemben több helyen is tapasztalt rendőri agresszióra. Kifejezetten súlyos volt a helyzet vasárnap Delhiben, ahol egy muszlim egyetemen zajló tüntetés ellen lépett fel nagyon keményen a rendőrség. Többen azt állították akkor, hogy a rendőrség éles lőszert is bevetett, de a rendőrség szerint az említett sérüléseket könnygázgránátok repeszei okozták.