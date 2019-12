Mesut Özilt kitörölték a PES kínai kiadásából

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Újabb fronton lépett fel a kínai állami cenzúra Mesut Özil, az Arsenal középpályása ellen. Miután a német játékos kiállt a Kínában százezres számban átnevelő táborokba zárt ujgurok mellett, a játékos karaktere egyszerűen eltűnt a világ egyik legnépszerűbb focis videojátékának, a Pro Evolution Soccer-nek kínai megjelenéseiből.

Fotó: IAN KINGTON/AFP

A PES-franchiset a kínai NetEase adja ki a diktatúrában, és közleményük szerint összesen három verzióból törölték a játékost, mivel Özil szélsőséges véleményt fogalmazott meg Kínával kapcsolatban az interneten, ezzel pedig megsértette rengeteg kínai rajongó érzéseit és megsértette a sport békés, szeretetteljes szellemét is.

A török származású Özil maga is muszlim, és posztjában többek között azt is kifogásolta, hogy a muszlim világ miért tűri némán, hogy Kínában százezer számra zárnak be embereket csak a vallásuk és a származásuk miatt.

A kínai piacát féltő Arsenal nem állt ki játékosa mellett, a londoni klub számos világmárkához hasonlóan gyáván hátralépett, és közölték, hogy a klub nem foglalkozik politikai kérdésekkel.