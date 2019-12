Szükségállapot Ausztráliában a hőség és a bozóttüzek miatt

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Szükséghelyzetet hirdettek csütörtökön Új-Dél-Wales ausztrál államban a bozóttüzek és a rendkívüli hőség miatt.

Két hónap leforgása alatt most másodszor vezetnek be ilyen rendkívüli intézkedést a délkelet-ausztráliai államban, ahol jelenleg mintegy száz helyen ég a bozót, miközben 40 Celsius-fokot is mértek. A hatóságokat leginkább az állam fővárosa, Sydney körül tomboló bozóttüzek terjedése aggasztja.

Fotó: SAEED KHAN/AFP

Glady Berejiklian, Új-Dél-Wales miniszterelnöke közölte, hogy a szükséghelyzet hét napig tart. Az elkövetkező napokban a legnagyobb gondot szerinte a szélsőséges szélviszonyok és a rendkívül magas hőmérséklet miatti kiszámíthatatlanság fogja jelenteni.

A szükséghelyzet kihirdetésével a helyi hatóságok jogköreinek egy része átszáll a regionális tűzoltó-parancsnokság vezetőjére, aki saját hatáskörében rendelheti el az emberek és a vagyontárgyak azonnali kimenekítését, utakat zárhat le az állam területén, és kiiktathatja a távközlési hálózatokat, szüneteltetheti az áram-, a gáz- és vízszolgáltatást. Az ott lakóknak és odalátogatóknak az elkövetkező héten követniük kell a hatóságok utasításait, ami Glady Berejiklian szerint akár átírhatja a karácsonyi terveiket is.

Ausztrália keleti részében október közepe óta tombolnak bozót- és erdőtüzek. Új-Dél-Walesben mintegy 2,7 millió hektárnyi erdőterület vált a lángok martalékává, több mint hétszáz lakóház, kétezer kormányzati és gazdasági építmény égett le.

A tüzek miatt rendkívüli mértékben romlott a levegő minősége Sydney-ben. A múlt héten a nagyváros központi kerületeiben a légszennyezettség szintje többszörösen meghaladta az egészségre veszélyes határértéket, és a szmog olyan sűrű volt, hogy a lakóházakban és a kormányzati épületekben működésbe léptek a füstérzékelők. (MTI, BBC)