40 tonna szemetet rakott le egy olasz kamion Baranya megyében a bokrok közé

Mintegy negyven tonna hulladéktól szabadulhatott meg illegálisan Baranyában a napokban egy olasz kamion vezetője - írja a Szabad Pécs. A lap információi szerint az ügyben nyomozás is indult. A Szabad Pécset egy olvasó értesítette, ő arról számolt be, hogy a napokban egy olasz rendszámú, fehér kamion rakott le rengeteg szemetet Komló és Mánfa között.

A jármű a földúton be is ragadt a sárba, egy traktorost kellett hívni, hogy kihúzza, és vélhetően a traktoros segített a szemét bokrok közé tolásában is. A szemétkupacokról később több szemtanú is felvételeket készített, de készült fotó magáról a kamionról is.