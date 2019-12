Új autó vásárlásakor csak Suzukira jár állami támogatás a mozgássérülteknek

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

A mozgássérültek autóvásárlási támogatásáról ír a 24.hu. A cikkben megszólal a lap egyik olvasója, aki új autót szeretett volna venni, és ugyan a pályázati kiírásban ez nem szerepelt, de a papírok beadásakor megtudták, hogy csak Suzukit választhatnak. Nem is akárhonnan, csak a Lehetőségautó Kft.-től. A cég weboldalán öt Suzuki-modell szerepelt (az Ignistől a terepjáró Jimmy-ig), alacsony, közepes vagy full extrás felszereléssel. A Lehetőségautó Kft.-nek a honlap szerint 8 értékesítési pontja van: Kazincbarcika, Győr, Kisújszállás, Nyíregyháza, Orosháza, Pécs, Szeged és Zalaegerszeg Suzuki-kereskedései szerepelnek a hálózatban, ezekhez is időpontot kell egyeztetni, ha valaki igénybe venné az 1 milliós állami támogatást. A 24.hu olvasója ráadásul vásárlás előtt be sem ülhetett az autóba, és színt sem választhatott.

A Lehetőségautó Kft. korábbi tulajdonosa egyébként Sas Róbert volt, aki Garancsi István üzlettársa is. Jelenleg Sas másik cégen keresztül érdekelt a kft.-ben. A 2012-ben alapított cég azt írja magáról, hogy a Suzuki-értékesítés vezető piaci szereplője az országban, tavalyi árbevétele meghaladta az 1,9 milliárd forintot, nyeresége pedig a 40 milliót, amit osztalékként ki is vettek a cégből.

Ha egy mozgássérült használt autót venne, akkor nem 1 milliós, hanem csak 600 ezer forintos támogatásra jogosult, és nem is vehet 5 évesnél öregebb járművet. Valószínűleg ez is közrejátszik abban, hogy az autóvásárlási támogatásra elkülönített, eleve nem túl bőséges állami keretet viszonylag kevesen tudják igénybe venni, és elég sok pénz a rendszerben ragad.