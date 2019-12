Ünnepi gyerekműsorban mutatják be a rohamrendőrök az Urálban, hogyan kell a tüntetőkkel bánni

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Az Urálban készült szívmelengető videón mutatják be rohamrendőrök a tömeg megfékezésének technikáját tízéveseknek - ezzel a felütéssel posztolta a Guardian tudósítója, Shaun Walker az alábbi felvételt.

Erre a gyakorlati oktatásra, ha nem is azon a távoli vidéken, de a nagyvárosokban tényleg szükségük is lehet a nebulóknak, ugyanis az orosz karhatalom ellenzéki megmozdulások idején válogatás és indoklás nélkül ver véresre vagy börtönöz be békés tüntetőket is.