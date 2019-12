2020-ban a jelek szerint divatba jön a gatyapőc, vagyis a férfiak farokkiemelő szeméremöve

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Nem valami kultúrjobbos rohamkiadvány, hanem a balos PC-kultúra klasszikus fellegvára, a brit Guardian írta meg, hogy jövőre a jelek szerint divatba jöhet egy, a férfiasságot karikatúraszerűen kiemelő, de kevésbé ismert ruhadarab, vagyis a gatyapőc.

Ezt a szót egy gyanús online szótárban találtam, az angol eredetije a codpiece, ami egy olyan ruhadarab neve, ami ezelőtt utoljára az 1540-es években, vagyis majdnem egy fél évezrede volt divatban.

Gondolom mindenki látott már olyan bőr pénztárcát kézműves kirakodóvásárban, ami kábé akkora, mint egy szebb alma és lényegében egy bőrből készült, kettényitható gömb- vagy krumpliforma. A codpiece vagy gatyapőc pedig olyan, mintha jól berúgnánk Kapolcson, majd egy ilyen pénztárca egyik felét a pöcsünkre kötöznénk, amennyiben van pöcsünk. A pőc talán legismertebb ábrázolása VIII. Henrik angol király Hans Holbein által festett híres portréján látható:



Azon belül is itt:

A cucc azért jöhet most divatba, mert annak modernizált változata egy nagyon híres luxuscég és egy ismertebb dizájner 2020-as kollekciójában is szerepel.



A luxuscég a Gucci, így a magyar nézőközönség joggal drukkolhat, hogy a pőc kormányközeli üzeletembereken, illetve az országot uraló két nagycsalád, az Orbán- vagy a Matolcsy-klán fiatalabb tagjainak ruhatárában is feltűnjön 2020-ban.



A tervező pedig az amerikai Thom Browne.



A Guardian szerint a pőc nem annyira viselőjének termékenységére, mint annak vélt vagy valós hatalmi helyzetére utalt a maga korában. Érdekes megfigyelni, hogy Holbein híres képének kompozíciós centrumában is maga a pőc áll.



A pőc a kortárs popkultúrának is régóta része, ha nem is állt mindig a középpontban annyira, mint jövőre fog. Ilyesmit viselt például Darth Vader és Michael Jackson is.

A divatszekértők csak azért nem lepődtek meg a pőc feltámadásán, mert a női divatba egy ideje már betört a reneszánsz retró.