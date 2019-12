Raheem Sterling kihagyott egy tizenegyest, megismételtették, erre azt is kihagyta

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Raheem Sterling, a Manchester City csatára, aki - brit szakírók szerint persze - a világ egyik legjobb focistája, a péntek esti Wolves-City PL-meccsen a VAR mindkét arcát megmutató, nem mindennapi jelenetsor végén volt csak képes gólt rúgni, két egymás után kihagyott tizenegyes után.

A buli azzal kezdődött, hogy Mahrez, a City szélsője Dendoncker szorításában csúnyán feldobta magát a Wolves tizenhatosán belül. Olyan mozdulattal, mint Robert Capa híres fotóján az éppen agylőtt milicista. Vagyis így nézett ki a dolog, a bíró pedig ennek megfelelően kirúgást ítélt. De ekkor rászóltak a VAR-szobából, hogy lassítson, majd nemsokára közölték, hogy ez tizenegyes lesz. A többedik ismétlés megmutatta, hogy jogosan, a belga ugyanis rálépett Mahrez lábára.

Sterling nekifutott, ellőtte, de Patricio kapus gyors vetődéssel kiütötte és boldog volt egész Wolverhampton. (Az eseménysor itt nézhető meg.) Mindaddig, míg oda nem szóltak a VAR-szobából, hogy rúgás közben több Wolves-játékos is bemozdult, ezért újra kell rúgni. Na ez már tényleg nem volt szép dolog, mert minden, de tényleg minden tizenegyesrúgásnál bemozdulnak, a VAR bevezetése óta is, de ezért soha nem ítélnek szinte újabb tizenegyest. Most igen.

Sterling hatalmas cselt vetett be: pont ugyanúgy rúgta, ugyanolyan rosszul-közepesen helyezve, pont ugyanoda. Nem fogod elhinni, de Patricio ezt is kivédte. Pechjére nem pont ugyanúgy, emiatt Sterling a kipattanót már be tudta rúgni. (Ezt pedig ide kattintva tudod megnézni.)

Később lőtt egy szépet kiugratásból, aztán Traoré bombázott be egyet a 12. Perctől tíz emberrel játszó Citynek, így amikor befejezem a műsorvezetést, a meccs 1-2-re áll.