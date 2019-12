Ezt és így egyed 2020-ban, ha trendin akarsz fogyni!

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Bejgli megvolt? Borlevest már mindenki felszürcsölte? Már az utolsó gombóc töltött káposzta is elfogyott? Rendben, akkor ideje elkezdeni a felkészülést az évi rendes januári bűntudat-diétára! Csak hát ahogy a közmondás is tartja, új év, új táplálkozási trendek és diéták. Hogy mindez ne érje felkészületlenül, és ne hozza kellemetlen helyzetbe magát, amikor okoskodva kijavítja új kollegináját a kávégépnél, hogy pro lesz az a prebiotikum, nézzük, hogy hogyan kell divatosan diétázni 2020-ban, vagyis mit és hogyan fogunk enni jövőre!

És ha már a prebiotikumokkal belecsaptam a lecsóba, kezdjük is ezzel, mielőtt rátérnénk az összes új őrült termékre, amit az élelmiszeripar majd egészségesként próbál lenyomni a torkunkon. Először is szögezzük le, hogy nem elütésről van szó, hanem tényleg prebiotikumokról. Az elmúlt évtized sztármikróbái a probiotikumok, vagyis az emberi szervezetre jótékony baktériumokat tartalmazó táplálékkiegészítők voltak. A prebiotikumok nem csak nevükben állnak közel ezekhez: ezek olyan rostok és tápanyagok, amelyek a probiotikumok táplálékául szolgálnak, vagyis segítik a szaporodásukat a szervezetben. A jó hír, hogy minden jel szerint elugrani is nehéz lesz ezek elől, az USA-ban már szénsavas üdítőitaloktól aprósüteményekig mindenből árulnak prebiotikumos változatot is.

Zöldséget mindenbe

Ah, a boldog békeidők, amikor a kecsöp még javarészt cukorból állt, és legfeljebb nyomokban tartalmazott bármi egészségeset! Az egészséges életmód mostanra már a junkfood-ipart is utolérte, így a True Made például hozzáadott cukor helyett mindenféle zöldségeket kever a kecsöpjéhez és még a BBQ-szószához is, ami azért már-már szentségtörés. Vagy minden kollégista kedvence, a Prego ránézésre a nukleáris katasztrófa után is gond nélkül előállítható "paradicsomos" szószai, amik most már nemhogy tényleg paradicsomból készülnek, de még olyan ún. szuperételekből, mint a fodros kel, meg a csicseriborsó. Hogy az olyan aberrációkról, mint a szénhidrátok helyett fehérjéket tartalmazó csipszpótló puffasztott rágcsák (akár csicseriborsóból is!), ne is beszéljünk.

Egy másfajta zöldség, ami adalékként egyre kikerülhetetlenebbnek tűnik, az a kannabisz nem pszichoaktív hatóanyaga, a CBD. Ezt manapság megpróbálják mindenhez hozzáadni. Ugyanakkor, tekintettel a CBD-vel kapcsolatos kutatások csekély mennyiségére, ez egyelőre inkább csak marketingtrükk. Bár több bizalomgerjesztő kutatás is készült az elmúlt években a CBD jótékony hatásairól, az valószínűtlennek tűnik, hogy az álmatlanságtól a hátfájáson át a pszichózisig mindenre orvosság volna - főleg, mert az Egyesült Államokban CBD-tartalmúként forgalmazott termékek jelentős része elenyésző mennyiségben tartalmaz CBD-t.

Egészséges édességek

Ha az élelmiszeripar rááll egy trendre, nincs megállás. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a csokoládé bevonatú ropogós quinoa, vagy a tengeri sóval hintett pirított tökmagos étcsokoládé.

A bűntudatmentes torkosság ígéretétől tényleg csak egy apró ugrás az egészséges rántott bármi, így mi sem természetesebb, mint hogy 2020-ban ezt is megpróbálja megugorni az élelmiszeripar. A megoldás a zsemlemorzsa helyettesítése, amire első körben a karfiolt és a dehidratált borsófehérjét találták ki, pirított zsemlekockák helyett pedig már vehetünk ropogós, puffasztott quinoát, vagy ketokompatibilis fehérjekrutonokat is.

Apropó, fehérjék. Ezeket hagyományosan állati eredetű élelmiszerekkel vittük be ezidáig a szervezetünkben, de a klímakatasztrófa árnyékában egyre többen keresnek alternatívát a húsfogyasztásra. Így 2020-ban is számítsanak rá, hogy egyre újabb és jobb növényi alapú húshelyettesítő termékekkel állnak majd elő. Ezek fogyasztása biztosan enyhítheti majd az állatok halála és a bolygó pusztulása miatt mardosó bűntudatot!

A húsmentességen túl a másik mentes trend a gabonamentesség lesz. Itt meg kell jegyezzem, hogy a teljes kiőrlésű gabonák rendkívül hasznosak a szervezetnek, rengeteg értékes tápanyagot és rostot tartalmaznak. Ugyanakkor még bőven tombol két diétás trend, a paleo és a keto, amik minden gabonát ördögtől valónak tartanak. Az élelmiszeripar pedig nemcsak trendszetter, de trendkövető is, így a kereslethez igazítva kínálatukat tömegével kínálnak már gabonamentes ételeket, sőt, már gabonamentes liszteket is, legyen szó tápióka- vagy mandulalisztről. Az ilyen termékek nagy részében viszont alig akadnak növényi rostok, ezt tartsák észben, ha ilyenekkel helyettesítik a gabonaféléket.

De ne legyünk végtelenül cinikusak. Bár a fenti példák inkább az élelmiszeripar válaszai az aktuális diétatrendekre, melyek célja végső soron továbbra is az, hogy minél több ételt etessenek velünk, vannak tényleg ünneplendő fejlemények is. 2020 egyik nagy trendje a csökkentett alkoholtartalmú, vagy direkt alkoholmentes italoké lesz az előrejelzések szerint. Ez pedig csak jó lehet, mert az alkohol, ez a fizikai függést okozó kemény drog minden ellenkező híreszteléssel szemben rossz.

Most, hogy már tudjuk, miket fogunk enni, nézzük, mik a legaktuálisabb élelmiszerfogyasztási trendek, vagyis végre jön 2020 öt legnépszerűbb diétája!

Keto

Nem új trend, de minden bizonnyal még 2020-ban is az egyik legnépszerűbb választás lesz azoknak, akiket a gyors fogyás ígérete motivál. A keto lényege a zsírfogyasztás a fehérjék terhére, illetve a szénhidrátok szinte teljes elvetése - amiben segít, hogy az elfogyasztott szénhidrátokból levonhatjuk az elfogyasztott rostokat. Ökölszabályként így összegezhetjük egy ketodiéta összetételét:

70 százalék zsír;

20 százalék fehérje;

<10 százalék szénhidrát.

A diéta működési elve pofonegyszerű: mivel a ketózó szinte csak zsírt fogyaszt, a szervezete is elkezd zsírt égetni a könnyebben feldolgozható szénhidrátok helyett, ez pedig látványos fogyást eredményez. De hát nem a keto az első diétatrend, ami ezt vallja, ezen alapult a legendás, és azóta bizonyítottan káros Atkins-diéta is, így ennél is fennáll a veszély, hogy a drasztikus zsírdiéta végső soron szív- és keringési betegségeket okoz. Végül is maga Atkins is szívrohamban hunyt el.

Mindemellett tény, hogy a diétától irtózóknak nagyon vonzó lehet egy olyan étrend, amelyben szabadon lehet

csokit;

mogyorót, mandulát, kesut, kókuszt;

húst;

vagy éppen avokádót

fogyasztani.

Szakaszos böjt

A muszlimok böjti hónapjuk során gyakorlatilag szakaszosan böjtölnek: napkeltétől napnyugtáig koplalnak, majd napnyugtától közös falás a program. Fotó: RAJESH JANTILAL/AFP

A szakaszos böjt valójában csak egy jól hangzó lózung a koplalásra. A lényeg magától értetődő: a nagy zabálásokat gyomorkorgató koplalásokkal kell megszakítani. A két legnépszerűbb verzió a napon belüli koplalás, amikor a nap egyharmadában lehet zabálni, kétharmadában viszont koplalni kell, vagy az ún 5:2 módszer, ami, hogy, hogy nem, öt nap zabálást büntet két nap koplalással.

A módszer valójában a világ legegyszerűbb táplálkozási elvén alapul. A témában eddig végzett kutatásaim során rá kellett döbbenjek, hogy ez az egész diéta dolog valójában egy egyszerű matematikai probléma: testsúly=bevitt kalória - elégetett kalória. Ebből adódóan a koplalás működhet - már ha a zabálós időszakokban arra azért figyelünk, hogy ne pótoljuk túl a koplalás alatt kiesett kalóriákat.

A mediterrán diéta

Hát ez aztán tényleg nem új trend, de a mai napig az egyik legnépszerűbb - egyben diétázóként a legkellemesebb - diéta a hagyományos görög, olasz és spanyol étkezési szokásokat követő mediterrán, aminek a lényege az olivaolaj, a hüvelyesek, a teljes kiörlésű gabonák, illetve zöldségek és gyümölcsök fogyasztása. Ez az étrend bizonyítottan segít a szív- és keringési betegségek elkerülésében, így a várható élettartam növelésében.

A növényi alapú diéta

A növényi alapú diéta valójában a mediterrán diéta turbó változata, ami annyival lép túl az előzőn, hogy ahol lehet, az állati eredetű fehérjéket növényi eredetűekkel pótolja. De nem olyan szigorú, mint a veganizmus, mert megengedi hal- és tejtermék-fogyasztást. És ha már halfogyasztás, bolygónk tempós pusztulására tekintettel 2020-ban a felelős halfogyasztó igyekszik fenntartható forrásból beszerezni az élelmét. Ebben segít a seafoodwatch.org, ami hasznos útmutatót készített arról, hogy milyen halfajták fogyasztásával pusztítjuk legkevésbé az óceánok véges erőforrásait.

A főemlős diéta

Te még mindig paleózól? Ne légy boomer, haladj a korral! Ha valaki megkérdezi, hogy milyen diétát követsz, ezentúl mond azt, hogy főemlős-diétát! A kettő lényegében ugyanaz: olyan dolgokat kell enni, amiket kőkorszaki vadászó-gyűjtögető őseink is fogyaszthattak: magvakat, húst, alacsony cukortartalmú bogyókat.

Diétázz úgy, mintha nem is diétáznál

Kitartó olvasóink jutalma a 2020-as év, de talán az egész világtörténelem legeslegjobb diétatrendje, az intuitív evés. Mint már említettem, hosszú évek alatt arra jutottam, hogy a probléma matematikai: testsúlyunk a bevitt és az elégetett energia egyenlege. Vagyis ha fogyni akarunk, arra még mindig nincs jobb módszer annál, ha odafigyelünk a mennyiségekre.

Az intuitív diéta alapvetése, hogy valójában nem is a szó szoros értelmében vett diéta, és ne is gondoljunk rá diétaként. Sőt, hagyjuk az egész aggódást azon, hogy mit és mikor eszünk. Együnk akkor, amikor éhesek vagyunk, és együnk azt, ami jól esik. Így elkerülhetjük, hogy a junk food vagy az édességek "jutalomfalattá" vagy "kéjes bűnné" váljanak a tudatunkban.

Ez eddig csodás, de a dolognak vannak nehézségei. Nem csupán az éhségünket, hanem a jóllakottságunkat is tiszteletben kell tartani. Pedig ez kulcsfontosságú: egyél, ha éhes vagy, de ne zabáld túl magad! Ezen amúgy segíthet, ha a diéta alapelveinek megfelelően tényleg olyan ételeket eszünk, amikre vágyunk, és amiket élvezünk. Így ugyanis kordában lehet tartani a vágyainkat - márpedig aki valaha diétázott már, vagyis vont meg magától mindent, amit amúgy kívánt, az tudja, hogy milyen pokoli szenvedést okoznak a vágyaink. A vágyak persze még az intuitív evésbe is bezavarhatnak: ki ne fojtotta már érzelmeit egy szelet csokitortába? Erre sajnos az egyetlen megoldás az önuralom, minden diéta legnehezebb része.

Jó fogyást, egészséges életet mindenkinek!

(Források: 2020 top tíz tápláléka - US News and World Report; 2020 legmenőbb étel- és wellness-trendje - Eating Well; 2020 legmenőbb diétatrendjei - You Bars; Mi a fene az az intuitív evés - Eating Well)