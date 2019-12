Mártha Imrét nevezte ki a Főtáv élére Karácsony Gergely

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

„A város egyik legjelentősebb cége, a FŐTÁV vezérigazgatói posztjára kiírt nyilvános pályázat lezárult, január elsejétől Mártha Imrét nevezem ki a vállalat élére” - jelentette be a Facebookon a főpolgármester.

Saját honlapján, sőt „szakmai-közéleti portálján” olvasható életrajza szerint Mátha

közgazdász diplomáját a University of Cambridge-en (Downing College, UK) teljeskörű ösztöndíjjal szerezte meg.

Szakmai és vezetői pályafutása a közmű iparágakhoz kötődik, első energiaipari tapasztalataira is Angliában tett szert, földgáz és villamosenergia kereskedelemben dolgozott.

2001-ben, az első Orbán kormány idején, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. Energetikai és Infrastruktúra Igazgatósága vezetőjévé nevezték ki, ezt követően hamarosan igazgatósági tag lett a Magyar Villamos Művek Zrt.-ben.

Az MVM-nél több mint nyolc éven keresztül, négy kormány alatt töltött be csúcsvezetői pozíciókat, utoljára évekig az MVM Csoport vezérigazgatói posztját.

Paks, 2010. február 26. Bajnai Gordon miniszterelnök sajtótájékoztatót tart a Paksi Atomerőmű jövőjét érintő tervekről az erőmű látogatói központjában. Mellette: Süli János, az erőmű vezérigazgatója és Mártha Imre a Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI Zrt. Fotószerkesztőség

2011-től visszatért a magánszektorba és az ELMIB energetikai vállalatcsoport vezérigazgatója lett. Ezt követően mintegy hat éven át az Invitel Távközlési Csoportot vezette, operatív főigazgatóként. Az Invitel sikeres értékesítését követően, független szakértőként a távközlési szektorban dolgozott tovább, nemzetközi vezetékes- és mobil piaci szereplők számára.

A Vodafone Magyarország Alapítvány elnöke.

2019. december 1-től a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. felügyelő bizottságának elnöke.

A nyilvánosságban az utóbbi időkben akkor szerepelt, amikor tavaly kemény hangú levelet írt egykori beosztottjának, Süli János miniszternek Paks2 veszélyeiről.

December közepén interjút adott az FKF-es kinevezés apropójából, a 24.hu pedig rákérdezett, hogy felügyelőbizottsági elnöki posztja mellett bírni fogja-e a Főtáv vezérigazgatói posztját. „Nem lenne egy babazsúr a kettő együtt, ez kétségtelen, de sok kapcsolódás van a két cég között - válaszolta Mártha. - Az ÁPV Rt-ben, illetve különösen az MVM-ben majd’ egy évtizeden keresztül egy nagy, 37 leányvállalatból álló cégcsoportot kellett napi szinten irányítanom. De ne szaladjunk ennyire előre. Nem érdemes most ezzel foglalkozni, van feladat az FKF-nél bőven. Akárki is lesz a Főtáv vezetője, szorosan együtt fogok vele működni, mint ahogy a többi fővárosi közmű cég vezetőjével is, hiszen ki kell aknázni a szinergiákat.” Ugyanitt azt is mondta, hogy szerinte

„elérkezett a pillanat a fővárosi cégek életében, hogy meg kellene próbálni nem kizárólag politikusokkal vagy a politika által támogatott vezetőkkel feltölteni őket.”

Mártha elődje a Főtáv élén a jogász Mitnyan György, a XII. kerület korábbi fideszes polgármestere volt.