161 000 forintra nő a minimálbér

Jövő év január elsejétől a minimálbér bruttó összege 161 000 forintra, a garantált bérminimum pedig 210 600 forintra emelkedik, jelentette be Varga Mihály hétfőn. A pénzügyminiszter szerint a 8 százalékos emelésről szóló döntés még idén megjelenik a Magyar Közlönyben. Varga szerint a keresetek növekedésére érdemi hatással van a minimálbér és a garantált bérminimum emelése is. "Ennek is köszönhetően az idei első háromnegyedévi bérnövekedés 2017 és a tavalyi év után újra kétszámjegyű volt. Idén az első háromnegyedévben közel 11 százalékkal emelkedtek a bruttó bérek," mondta. (MTI)