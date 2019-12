Böjte Csaba a felcsúti akadémia évzáróján: Milyen jó lenne, ha 15 millió magyar akadémiája volnánk

Böjte Csabával ünnepelte a felcsúti Puskás Akadémia évzáróján december közepén, derült ki a klub honlapján közzétett beszámolóból. A Dévai Szent Ferenc Alapítványt vezető szerzetes a fiatal focistáknak beszédét mondott, amit közös imádság zárt.

mondta Böjte.

árulta el a szerzetes. A évzárón az alapító Orbán Viktor a szokásoktól eltérően nem szólt a tanítványokhoz, Mészáros Lőrinc viszont igen. Az akadémia kuratóriumának elnöke miután felsorolta az idei eredményeket, megállapította, hogy

"volt értelme az elmúlt tizenhárom évnek, volt sok siker és öröm, de hisszük, hogy még ennél is többet kell dolgozni, s akkor még ennél is többet érhetünk el. Célunk, hogy labdarúgóink egyéni képzését helyezzük fókuszba, s hogy fiataljaink erősebb, magasabb osztályban is pallérozódhassanak."