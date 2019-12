Greta Thunberg és David Attenborough először beszélgettek egymással

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Svante Thunberg, Greta Thunberg apja a BBC-nek nyilatkozott, és itt beszélt arról, hogy eredetileg azt gondolta, hogy rossz ötlet, hogy a lánya a klímaváltozás elleni harc frontvonalába állt.

2019 tán legnagyobb hatású közéleti szereplője a 16 éves svéd diáklány lett, aki klímasztrájkjával és kiállásával több millió embert mozdított meg. Svante Thunberg ugyanakkor most arról beszélt, hogy eleinte egyáltalán nem volt támogató, amikor lánya iskola helyett a klíma miatt sztrájkolni indult a svéd parlament elé.

A férfi arról is beszélt, hogy Greta sokkal boldogabb, amióta aktivista lett, ugyanakkor Svante Thunberget aggasztja az a gyűlölet, ami lánya felé irányul.

A BBC adásában az apával készült interjú mellett látható volt az is, ahogy Sir David Attenborough és Greta Thunberg Skype-beszélgetése is. Greta elmondta Attenboroughnak, hogy alkotásai inspirálták az aktivizmusát, míg a világ legismertebb természetfilmese arról beszélt, hogy Greta ébresztette rá a világot a klímaváltozásra és hogy a svéd tinédzser számos olyan dolgot el tudott érni, amit ők, akik 20 éve dolgoztak ezen a területen, képtelenek voltak.

A BBC ünnepek közötti műsoraiban kifejezetten hangsúlyos szerepet kapott Greta Thunberg alakja, a brit közszolgálati csatorna egyik riportere még Stockholmba is elutazott, hogy interjúzzon a családdal, ebből pedig kisebb fennforgás is lett, mivel Mishal Husain repülővel tette meg az utat, miközben a klímatüntetők többek között épp a repülés visszaszorítását is el akarják érni.

A műsor szerkesztője, Sarah Sands később azzal indokolta a döntést, hogy egyszerűen nem volt idejük máshogy eljutni a svéd városba, ugyanakkor az magától értetődő döntés volt, hogy Thunberg és Attenborough Skype-on beszélgessenek egymással.

A műsorban Thunberg apja elmondta, hogy lánya éveken át depresszióval küzdött, nem beszélt senkivel és nem volt hajlandó enni sem. Hogy lánya jobban legyen, a szülők igyekeztek több időt otthon tölteni, Greta anyja, az operaénekes Malena Ernman még fellépéseit is visszamondta. Az együtt töltött idő során egyre több szó esett a klímaváltozásról, illetve a klímatudományokról, mivel ez volt az a téma, ami apja elmondása szerint leginkább érdekelte Gretát, és amivel kapcsolatban egyre szenvedélyesebbé vált.

A férfi elmondása szerint Greta egy idő után már saját szüleivel szemben is kritikus lett, az emberi jogok mellett elkötelezett apját képmutatással vádolta meg, mivel a lány szerint nem vette komolyan a klímaváltozás kérdését. A lányuk elhivatottsága hatott a szülőkre is: Greta apja vegán lett, míg anyja többé nem ül repülőre.

Elmondása szerint amikor megtette ezeket a dolgokat, tudta, hogy helyesen cselekszik, de nem a klíma, hanem a gyermeke megmentése miatt cselekedett így. Thunberg szerint az aktivizmus kezdete óta lánya megváltozott és nagyon boldog lett.

Greta apját még mindig aggasztja az az online gyűlölet, ami lánya ellen irányul, illetve a rengeteg kitalált, hamis hír is, de elmondása szerint Greta ezt remekül kezeli. Mint mesélte, nem is érti, hogy képes erre, de általában csak nevet ezeken a dolgokon. A férfi beszélt arról is, hogy reméli, családjuk számára a dolgok egy kicsit kevésbé lesznek intenzívek a jövőben, és úgy gondolja, hogy Greta is vissza akar térni az iskolába. A lánya nemsokára amúgy 17 éves lesz, onnantól pedig kísérő nélkül is utazhat. Ugyanakkor az apja szerint ha lányának szüksége lesz rá, ott lesz mellette.