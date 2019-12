Kim Dzsongun offenzív külpolitikai lépések szükségességéről beszélt

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Az észak-koreai állami média beszámolója szerint az országot vezető Kim Dzsongun olyan 'pozitív és offenzív' lépésekre szólított fel, melyek képesek garantálni az ország függetlenségét és biztonságát.

Az elmúlt napokban az észak-koreai diktátor a Párt vezetőinek tartott eligazítást, és mint a BBC írja, már e találkozó időpontja is szokatlan volt, Kim ugyanakkor most készül az újévi beszédére, ez pedig számos találgatásra adhat okot. Kim az elmúlt években e beszédek során többször is ígéretet tett az ország atomfegyvereinek leépítésére, ebből azonban egyelőre nem sok valósult meg.

A helyi pártsajtó beszámolója szerint a mostani találkozó szombaton kezdődött, és egyes hírek szerint akár még hétfőn is folytatódhat. Kim itt beszélt a pozitív és offenzív külpolitikai lépésekről, de hogy mit értett offenzív lépés alapján, az nem derült ki.

De már ennyi információ alapján is megnőtt az esélye annak, hogy Kim Dzsongun kedden a leszerelési folyamatok leállítását és a nagyobb szabású nukleáris kísérletek újraindítását fogja bejelenteni. Az Egyesült Államok már előre jelezte, hogy rendkívül csalódottak lesznek, ha ez történik.

A Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója, Robert O'Brien vasárnap jelezte, hogy számos eszközük áll majd rendelkezésre, hogy reagáljanak arra a helyzetre, ha Észak-Korea újra tesztrobbantásokba kezdene.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa hétfőn ül össze Kína és Oroszország felhívására, hogy az Észak-Koreával szemben kivetett egyes szankciók feloldásáról tárgyaljanak, abban bízva, hogy így elejét vehetik a helyzet súlyosbodásának. Washington ugyanakkor a legutóbb nem volt hajlandó enyhíteni az általuk kivetett szankciókon.