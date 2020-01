Németországban futtatott lányokat egy magyar bűnszervezet

Prostituáltként bocsátották áruba a lányokat egy magyar bűnszervezet tagjai külföldön. Az öt elkövető egymás között is kereskedett a nőkkel a nagyobb haszon reményében - írja a Blikk a police.hu-ra hivatkozva. Az elkövetők közül hármat, azaz egy fóti családot már március 26-elfogták a Nemzeti Nyomozó Iroda és a TEK emberei egy közös akcióban, arra azonban csak most derült fény, hogyan is működött a bűnszervezet.

A másik két elkövetőt végül novemberben kapták el.

A 2014-ben indult nyomozás kiderítette, hogy a bűnszervezet hamis ígéretekkel hálózott be nehéz sorsú, többnyire mélyszegénységben élő és idegen nyelveket nem beszélő nőket, majd Németországban, főként Nürnbergben és Augsburgban kényszerítették prostitúcióra őket. A lányokat egymás között is adták-vették, attól függően, ki mennyi hasznot remélt az adott lány futtatásából.

Az áldozatoknak minimum 5 kuncsaftot kellett vállalniuk naponta, aki ezt nem tette meg, vagy más módon ellenkezett, azt bezárták, kényszert alkalmaztak vele szemben. A lányok által keresett pénzt a bűnszövetkezet tagjai élték fel, a lányoknak semmi nem maradt, enni is csak annyit kaptak, hogy épp ne haljanak éhen. Természetesen a tőrbecsalt lányok orvosi ellátásáról sem gondoskodtak.