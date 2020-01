Egy bogyiszlói asszony volt a tolnai drogkereskedő banda vezére

A tolnai rendőrség drogfogása Fotó: Police.hu - közkincs

16 embert hallgattak ki gyanúsítottként a tolnai rendőrök egy kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények ügyében indult nyomozás során. Tudomásukra jutott ugyanis, hogy egy 48 éves bogyiszlói nő 2017 óta rendszeresen értékesít új pszichoaktív anyagokat és különböző kábítószereket. Nyomozásuk során kiderült, hogy a nő egy nagyobb szervezetet irányított, több segítője is volt, akikkel közösen árulták a szereket. A bizniszben egy 40 és egy 25 éves tolnai férfi, illetve egy 59 éves sükösdi férfi és annak 54 éves neje is részt vett.

A rendőrök szerint a bűnszövetség irányítója a bogyiszlói nő volt, akit kétrendbeli bűnszövetségben, kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett és egyrendbeli bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésével gyanúsítottak meg a rendőrök.

Társai közül a 25 éves és az 59 férfit, valamint az 54 éves nőt egyrendbeli bűnszövetségben, kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként a nyomozók. A 40 éves tolnai férfival szemben egyrendbeli bűnszövetségben, kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett, egyrendbeli bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntett, továbbá kerítés bűntett és garázdaság vétség elkövetése miatt folytattak nyomozást.

A kereskedők mellett a rendőrök 11 fogyasztót is gyanúsítottként hallgattak ki, mert a magyar jogszabályok a fogyasztókat is kriminalizálják. (Via Police.hu)