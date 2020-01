Megházasodott a rapper, aki hat éve levágta a péniszét, majd kiugrott a másodikról

2014. után újra a címoldalakra került a Wu Tang Clan-istálló egykori rappere a Christ Bearer néven zenélő André Johnson. A súlyos depresszióval küzdő művész akkor azért lett rövid időre igazán híres, mert PCP, kristály, fű és alkohol együttes hatása alatt a démonok azt sugallták neki, hogy a problémáinak fő forrása a pénisze, ezért hirtelen jó ötletnek tartotta lenyisszantani egy konyhakéssel, majd kivetni magát a második emeleti ablakán.



Johnson túlélte, majd mindenki azt hitte, hogy sikeres péniszvisszavarró műtéten esett át. Csak 2017-ben árulta el egy interjúban, hogy a beavatkozás nem sikerült, mégis képes teljes értékű szexuális életet élni, mert ami megmaradt neki, az továbbra is jól funkcionál.

Johnson most azért került be a hírekbe, mert most ismételten, életében harmadjára megházasodott.

(via perezhilton.com)