Szinte hihetetlen, de az előrejelzések szerint még tovább romolhat a helyzet Ausztráliában

Az ausztrál haditengerészet hajókkal menekíti egy körbezárt településről a lakókat. Fotó: POIS Helen Frank/AP

Bár már most is hadihajókkal menekítik a tomboló bozóttüzek elől az ausztrál partvidéken rekedteket, az előrejelzések szerint a helyzet csak súlyosbodni fog a hétvégén. A meteorológia szerint a következő napokban a hatalmas hőség mellett az erős szelek is fokozzák majd a tüzek terjedését és pusztítását.

Az AP összefoglalója szerint pillanatnyilag kétszáznál is több bozóttűz tombol az országban, de a kedvezőtlen előrejelzések miatt a hétvégén még nagyobb evakuációkra készülnek. Ebből már pénteken nagy felfordulás lett, a hírügynökség jelentése szerint a menekülők áradata megbénította a közlekedést.

Az állam keleti partvidékén, Mallacoota városából a haditengerészet tudta már csak kimenekíteni a település négyezer lakóját, mert a tüzek teljesen körülzárták a települést és elvágtak minden szárazföldi kapcsolatot. A kimenekítettek beszámolói szerint a várost ellepte a füst és a pattogó szikrák. "Várni elég félelmetes" - mondta a Channel Nine tévéadó híradójának egy kimenekítésre váró lakos, Dani Barmeister. "Ezt nem fogom egykönnyen elfelejteni" - tette hozzá a közelben várakozó Natalie Morrissey. Az evakuációt irányító parancsnok, Scott Houlihan szerint 963 lakost mentettek ki hajókkal, sokakat pedig légi úton vittek biztonságba.

Victoria állam miniszterelnöke, Daniel Andrews szükségállapotot hirdetett, lehetővé téve ezzel a tömeges kitelepítéseket, melyek száznegyvenezer állandó lakos mellett több tízezer turistát is érintenek az állam keleti partvidékén. "Aki el tud menni, annak el kell mennie" - foglalta össze a lényeget Andrews.

Hogy mennyire kilátástalan a helyzet, azt a helyi tűzoltóparancsnok, Mark Jones fogalmazta meg. Mint mondta "a gyúanyag már ott van. Több millió szikra várja, hogy lángra lobbanhasson".

Ausztráliában idén az aszályos tél után már kora tavasszal, bőven a szezon előtt elkezdődtek a bozóttüzek, így nyár közepére már példa nélküli a pusztítás. Ezidáig mintegy ötmillió hektár, vagyis fél-Magyarországnyi terület égett le, és már legalább 19-en vesztették életüket. (Via AP)