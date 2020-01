A misebor zavarhatta meg a budapesti Eucharisztikus Kongresszus marketingeseit

Nem hatásos pénisznövelőt, működő hajnövesztőt vagy kivételesen busás befektetési lehetőséget, hanem személyesen és konkrétan Jézus Krisztust ígéri 2020 messze legnagyotmondóbb magyar reklámja. Sőt, ha komolyan vesszük a hirdetés alapállítását, az is kiderül belőle, mikor lesz vége a világnak.



A reklám konkrétan egy egyedi reklámeszköz, amiből egy példányt a Mátyás templomnál helyeztek el a Várban, de látható ilyen a Bazilikánál is. Egy digitális visszaszámláló órát magába foglaló hirdetőtábláról van szó, ami azt mutatja, hogy hány nap, óra és perc van hátra az idén szeptemberben Budapesten rendezendő nagy római katolikus világesemény, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kezdetéig. Vagyis nemcsak addig. A táblán angolul és magyarul is elolvasható reklámszlogen ugyanis a következő:



"Találkozz Jézussal Budapesten!"

Hogy a szemlélő azonnal azt is leolvashassa, hogy a téma iránt érdeklődők pontosan hány perc múlva találkozhatnak az ismert megváltóval.

És ez a reklám éppen ettől egyedi. A "találkozás Jézussal" formula önmagában közhelynek számít katolikus körökben. Mármint a kifejezés elvont értelmében. Ilyesmit ígér egy rakás lelkigyakorlat vagy kisközösség is. De a legelszálltabb sem annyira konkrét, hogy óra-percre megmondja, mikorra és hová garantálja a találkozást. A reklámeszköz ezzel szemben kifejezetten azt sugallja - a digitális visszaszámláló számjegyeivel nyomatékosítva -, hogy a fogyasztók egy konkrét időpontban konkrét találkozásra számíthatnak.

Ez így viszont éppen a kreatív hirdetés célcsoportját, vagyis az aktív katolikus híveket ijesztheti meg igazán, már amennyiben eddig nem éltek Istennek tetsző életet.

Krisztus második eljövetele - vagyis az az alkalom, amikor a Krisztus születése utáni évtizedek izraeli lakosai után újra esélyünk lehet földlakóként találkozni Jézussal - minden keresztény vallás egyik központi témája, így a katolikusoké is. A Messiás második eljöveteléről már az ószövetségi Dániel prófétának is volt látomása, az Újszövetségnek pedig Jézus kereszthalála mellett talán ez a legfontosabb témája.

A témát a Bibliában a Jelenések Könyve bontja ki a legrészletesebben, de egy rakás további helyen olvashatunk róla utalásokat, magyarázatokat vagy megjegyzéseket magától Jézustól.

Bár a dologgal kapcsolatban egyik bibliai hely sem fogalmaz kristálytisztán, az általánosan elfogadott keresztény - és azon belül katolikus - értelmezés szerint Jézus következő eljövetele egyben az eddig ismert világ végét jelenti.

Bátor bemondás tehát ez a magyar katolikus egyház marketingeseitől. Abból a szempontból viszont kifejezetten biztató, hogy az Új Puskás Stadionban tartandó nyitó mise még az eddig tudottnál is látványosabb lehet. Eddig annyi szivárgott ki, hogy rengeteg gyerek fog közösen elsőáldozni az aréna gyepszőnyegén. Ez vizuálisan ígéretes ugyan, de mondhatni semmi ahhoz képest, ami a valóságban várható, és amit a Jelenések Könyvének szerzője így írt le:

"És láttam a megnyílt eget: íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol, szeme tűz lángja, és fején sokágú korona és rajta egy egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül; és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve."

Az kis probléma azért, hogy valószínűleg nemcsak ez a remek vizuál lesz a budapesti show része, mert a főszereplő arra készül, hogy bevonja a buliba a közönséget is:

"Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név van írva: Királyoknak Királya és uraknak Ura."

Aki potenciális jegyvásárlóként arra gondol most, hogy egy ilyen látvány miatt még némi vasvesszőzést is érdemes lehet kiállni, annak mindenképpen a figyelmébe ajánlom, hogy ezután nem is akármilyen madarak érkezése várható:

"És láttam, hogy egy angyal áll a napban, aki hatalmas hangon kiáltott minden madárhoz, amely az ég közepén repül: "Jöjjetek, gyülekezzetek össze az Isten nagy vacsorájára, hogy királyok, vezérek és hatalmasok húsát egyétek, lovak húsát és a rajta ülőkét, minden szabad ember és rabszolga húsát, kicsinyekét és nagyokét".

Kemény, ugye?

Úgy tűnik, hogy ezt a Mátyás Templomnál elhelyezett világvégereklám egyik szemlélője is így érezhette, ezért kénytelen volt gyorsan leküldeni egy pohár forralt bort, hogy a poharat menekültében otthagyja a félelmetesen őszinte reklámeszköz bal felső sarkán.

A reklámtáblát odmnd fotózta le és posztolta ki, a képet az ő engedélyével közöltük.