Drámai felvételt készített egy olvasónk a Melburne-t beborító füstről

Megrázó drónfelvételt készített olvasónk, Péter az ausztráliai Melbourne-ben, ahol jelenleg párjával tartózkodik. Mint írja, a város igazából nincs is tűzvonalban, a bozóttüzek 70-80 kilométernyire tombolnak. Hatásuk így is drámai a nagyvárosban.

Mint a felvételükön is látható, hiába tombolnak a várostól viszonylag távol a tüzek, a füstjük így is beborítja a fél várost. "[A] füst folyamatosan itt van a levegőben, ami miatt 15-20 perc után be kell jönnünk a zárt lakásba" - írta, hozzátéve, hogy a légszennyezettség jelenleg hatszorosa a budapestinek.

"Összevágtam egy olyan saját drónos felvételekből készült videót, ami elég jól reprezentálja, hogy milyen volt a füst előtt és után a környék. A video mindössze 1 perc hosszú, de jól bemutatja a bozóttűz füst hatását" - írta levelében.