Kate McKinnon a tévéből jött rá, hogy nem alien, csak leszbikus

A Golden Globe idén sem maradt emlékezetes beszédek nélkül, az egyik pedig nem máshoz, mint Kate Mckinnonhoz, híres amerikai komikához fűződik, aki a Saturday Night Live showműsorból lehet ismerős. McKinnon a tegnap esti beszédében hálát mondott Ellen DeGeneres humorista tévésztárnak, amiért ráébresztette, hogy melegnek lenni mégsem olyan rossz dolog.

A komikus beszédében elmondta, hogy amikor fiatal korában rájött, hogy leszbikus, akkor azt gondolta, hogy ez olyan, mintha alien DNS-e lenne. A felfedezésnek köszönhetően még az álma is szertefoszlott, hogy egy nap majd tévében szerepelhet. De aztán mit ad isten, meglátta a régóta vállaltan leszbikus Ellen DeGenerest poénkodni a tévében, és rájött, hogy nincs minden remény veszve, melegként is a képernyőre lehet kerülni. (The New York Times)