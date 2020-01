Puccsal lett új parlamenti elnök Venezuelában

Gárdisták fogadták a venezuelai ellenzék képviselőit Fotó: STRINGER/Anadolu Agency

Fegyveres gárdisták akadályozták meg a venezuelai ellenzék vezetőjének, Juan Guaidó házelnöki újraválasztását. A gárdisták megakadályozták az ellenzék belépését a törvényhozás épületében, ahol közben a szocialista kormány elnöke, Nicolas Maduro híveivel együtt új parlamenti elnököt szavazott meg. Guidó a kerítésen keresztül bemászva is megkísérelte a behatolást, de ez sem sikerült. Az ellenzék szerint Mauro ezzel a puccsal fittyet hányt a demokráciára.

A parlament 167 tagjából a 100 fős ellenzék ezután egy helyi újság szerkesztőségébe ment, ahol maguk között újraválasztották Guidót.

Guidó parlamenti újraválasztásához sok reménye fűződött az ellenzéknek, mert őt látták a megoldásnak a gazdasági és politikai válság kezelésére. Az ellenzéki vezető eddig házelnöki székére hivatkozva tudott szembeszállni a szocialista kormány intézkedéseivel, ezért probléma, hogy megakadályozták az újraválasztását. Ráadásul most az ellenzék ereje is meggyengült, így kisebb az esélyük, hogy eltávolítsák a szocialista politikust a kormány éléről. Nicolas Maduro puccsát az Egyesült Államok, az Európai Unió és több latin-amerikai ország is elítélte. (MTI)