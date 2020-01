Rejtélyes légzőszervi betegség ütötte fel a fejét Kínában

Tüdőgyulladás-járványtól tartanak Kínában, ahol eddig 59 embert diagnosztizáltak egy titokzatos légzőszervi megbetegedéssel, írja a Guardian. A betegek légzési problémákról és lázról számoltak be, a tüdejükön pedig röntgennel kimutatható sérüléseket találtak. Heten kritikus állapotban vannak, mindenkit karanténba helyeztek.

A hatóságok tájékoztatása szerint a szakemberek kizárták egy újabb SARS-járvány (atípusos tüdőgyulladás) lehetőségét, ami 2002-2003-ban 37 országban terjedt el, és több, mint 800 halálos áldozatot szedett. Egyelőre arra sincs bizonyíték, hogy a fertőzés emberről emberre terjedne, ahogy kizárták a madárinfluenza lehetőségét is. A gyanú szerint a betegség mégis állatoktól származhat, ezt erősíti az is, hogy a betegek egy része a wuhani halpiacon dolgozik, ahol mindenféle egyéb vadállat húsát is árulják.

Mély nyomot hagyott a hongkongiakban a korábbi SARS-járvány Fotó: PHILIPPE LOPEZ/AFP

A helyzet már csak a közelgő tavaszünnep, vagyis a kínai holdújév miatt is aggasztó, hiszen ilyenkor milliók szelik át az országot, hogy a szeretteikhez látogassanak. Hongkongban már most szigorítottak az ellenőrzésen, hétfő óta minden Wuhanból érkező utasnak megmérik a lázát a pályaudvaron. Errefelé jól emlékeznek a SARS-járványra, ezért sokan elővigyázatosságból már most arcmaszkot viselnek.

A helyzetet figyelemmel követi az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is, de egyelőre nincs elég információjuk, hogy megítéljék a kockázat nagyságát. A kínai hatóságok láthatóan tartanak a pániktól, a Weibo nevű közösségi oldalon blokkolták is a #WuhanSARS hashtaget.