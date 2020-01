Tél végén jön az új Fortepan

Az elmúlt fél évben nem frissült az online fényképarchívum, nincsenek új (régi) fotók az adatbázisban. De a Fortepan készítői a kezdőoldalon azt írják, egy teljesen új oldal jön hamarosan – írja a HVG.

Fotó: Fortepan

A közel 10 éves honlap mostanra teljesen elavult, és nagyon ideje volt már, hogy egy új háttér-rendszert és egy teljesen új honlapot is építsenek, ami idén február végén indul el, és új funkciók is megjelennek majd a sokkal gyorsabb működési sebesség mellett, ráadásul az újraélesztéssel együtt sok ezer új fénykép is kikerül majd – ígérik.