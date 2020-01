Már meg is nevezték Kábúsz szultán utódját

Hajszám bin Tarik asz-Szaidot, a pénteken elhunyt Kábusz bin Szaid asz-Szaid szultán kuzinját nevezték meg Omán új uralkodójaként, jelentette az ország állami sajtója. Az állami televízió közvetítése alapján időközben megérkezett a maszkati Kábúsz Szultán Nagymecsetbe Kábúsz szultán ománi zászlóval borított koporsója.

Az ománi állami hírügynökség által kiadott felvételen Hajszám bin Tarik asz-Szaid, Omán frissen kinevezett szultánja látható Harry herceg társaságában. A felvétel még 2014-ben készült, amikor a pénteken elhunyt Kábúsz szultán kuzinja még csak kulturális és örökségvédelmi miniszter, Harry herceg pedig agglegény és a brit királyi család aktív tagja volt. Fotó: -/AFP

Kábúsz gyermektelenül hunyt el. Egy 1996-os rendelete alapján utódjáról az uralkodócsalád dönt a trón megüresedése után három napon belül. Végül nem vártak ennyit:

az igen feszült külpolitikai helyzetben, Irán és az Egyesült Államok katonai csapásmérésekbe torkolló kardcsörtetése közepette az ország haditanácsa felszólította a családot hogy mihamarabb üljenek össze és válasszanak utódot.

Kábúsz uralkodása alatt Ománnak sikerült az Egyesült Államokkal és Iránnal is jóban maradnia.

A szombaton kiválasztott utód, Hajszám kulturális és örökségvédelmi miniszterként szolgált, és Kábúsz jelölése alapján 2013 óta ő vezette az Omán fejlesztéséért felelős bizottságot. Kristian Coates Ulrichsen a nagyra becsült texasi magánegyetem, a Rice Baker Intézetének kutatója sima átmenetre számít. Zavart szerinte csak az okozhat, ha a környező országok megpróbálnák az átmenetet kihasználva növelni a befolyásukat, "mint tették azt Katarban, Tamim emír hatalomra követését követően 2013-ban".

Közben sorra fejezik ki részvétüket a világ vezetői. George W. Bush közleményében stabilizáló erőként méltatta Kábúsz szultánt. Ománt régóta a térség Svájcaként tartják számon, két nagy, egymással ellenséges szomszédja, Szaúd-Arábia és Irán között sikerült megőriznie semlegességét úgy, hogy Irán mellett még az Egyesült Államokkal is jó viszonyt tudott fenntartani a világ egyik legveszélyesebb régiójában. A kérdés most az, hogy utódja, Hajszám is képes lesz-e ugyanígy manőverezni a rivális nagyhatalmak között. (Via Reuters)