Mészáros Lőrinc megdöntötte a vasútépítés kilométerenkénti árrekordját!

Megdöntötte a vasútépítés kilométerenkénti árának rekordját a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd Zrt. A G7 cikke szerint 55 milliárd forintért végezhetik a Debrecen-Füzesabony vasútvonal korszerűsítésének első ütemét. Ez a fejlesztés a BMW Debrecenben épülő gyárához kapcsolódó beruházások legdrágább eleme.

A korszerűsítendő szakasz mindössze 15 kilométer hosszú, vagyis kilométereként 3,6 milliárdba kerülne az építkezés. Ez pedig új magyar rekord, legalábbis a Heti Válasz 2018 januári összesítése alapján eddig a Szolnok-Szajol vasútvonal kilométere volt a legdrágább 3,29 milliárd forinttal, pedig ahhoz egy új Tisza-hidat is építettek.