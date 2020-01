Már több mint ezer bécsi kutyatartó vett részt a kötelező képzésen

Az osztrák főváros külképviseleti irodája adott ki közleményt arról, hogy tavaly több mint ezer kutyatartó vett részt a város által indított gazdiképző tanfolyamon.

Mint a közlemény fogalmaz, azoknak a bécsieknek, akik kutyát szeretnének tartani, tavaly július óta egy tanfolyamon kell részt venniük. Ezt az új állattartási törvény is előírja. A Bécsi Állatvédelmi Ombudsmani Hivatal első tapasztalatai pozitívak és eddig csaknem ezer bécsi kutyatartó vett részt a képzésen.

A kép csak illusztráció, nem Bécsben készült

„Voltak, akik morogtak az elején, hogy nekik erre a tanfolyamra nincs szükségük, mivel így is kiismerik magukat a témában. De aztán éppen ezek az emberek adtak pozitív visszajelzést a tanfolyam után, hogy mégis hasznos volt. Voltak olyanok is, akik szomorúan látták be, hogy nem alkalmasak a kutyatartásra. A kurzusnak éppen ez a lényege” - mondta Eva Persy állatvédelmi ombudsman.

A tanfolyam 40 euróba kerül és legalább négyórás. A záróvizsga nem kötelező, a képzés sokkal inkább arról szól, hogy felhívják a figyelmet arra, mit jelent a kutyatartás a városban. Az oktatás csak az újdonsült gazdiknak kötelező, illetve azoknak, akik az elmúlt két évben nem tartottak kutyát.

A gazdiképző tanfolyam a kutyatartás alapjaira készít fel, mely után a bécsi kutyák a „vizsgázott városi kutya” minősítést szerezhetik meg egy elméleti és gyakorlati részből álló oktatás elvégzése után. A vizsga megszerzésével a kutyatartók mentesülnek a következő évi ebadó alól, ami 72 euró.