115 ezres, létavértesi kacsatelepen bukkant fel a madárinfluenza

Komárom-Esztergom megye után Hajdú-Biharban is megjelent a madárinfluenza, írja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közleménye. Ezúttal Létavértesen, egy 115 ezres kacsatelepen bukkantak rá a vírusra, ami csak baromfifélékre veszélyes, emberre nem.

Elkezdték a fertőzött állatok leölését, valamint kijelölték a gazdaság körül a 3 kilométer sugarú védőkörzetet és a 10 kilométer sugarú megfigyelési körzetet.

A betegség megjelenésében valószínűleg a közeli tóra járó vadmadarak játszhattak szerepet. A baromfikat jelenleg is kötelező teljesen fedett, lehetőleg oldalról is zárt helyen etetni és itatni, az almot szintén úgy kell tárolni, hogy ahhoz a vadmadarak ne férjenek hozzá. Az előírások hamarosan kiegészülnek a kötelező zártan tartással is, de a fokozódó kockázat miatt a gazdáknak már most is érdemes gondoskodni erről, írja a hivatal. (MTI)