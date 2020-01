Az év legnagyobb show-ja lehet Donald Trump szenátusi pere

Az Egyesült Államok ellenzéki, demokrata többségű képviselőháza várhatóan még szerdán hivatalosan is megküldi a Donald Trump elleni vádiratot a republikánus többségű szenátusnak. Ezzel a ceremoniális gesztussal ténylegesen kezdetét veszi Donald Trump pere. "Egy hegynyi bizonyíték birtokában arról, hogy egy amerikai elnök a hatalmával visszaélve zsarolt egy sérülékeny országot saját személyes érdekei eléréséért - hogy aztán akadályozza a törvényhozás nyomozását az ügyben - a szenátoroknak mindent meg kell tenniük az igazságos és alapos vizsgálatért, beleérte a tanúk meghallgatását és a bizonyítékok áttekintését" - írja erről szerkesztőségi vezércikkében a New York Times.

A lap arra utal, hogy a pert előkészítő képviselőházi meghallgatások során tények és tanúk sora igazolta azt a feltételezést, hogy Donald Trump az Ukrajnának szánt, csaknem 400 millió dolláros hadisegély visszatartásával és egy fehér házi látogatás ígéretével arra próbálta rávenni az ukrán vezetést, hogy indítsanak büntetőeljárást egyik legfőbb demokrata riválisa, Joe Biden egykori alelnök és fia, Hunter ellen. Én úgy fogalmaztam meg ezt, hogy "nem az a kérdés, hogy Trump bűnös, hanem hogy bűnhődni fog-e". Ez a kettősség a közvélemény-kutatásokban is kiütközik:

ha az a kérdés, hogy vádat kell-e emelni Trump ellen, azt a megkérdezettek egyértelmű többsége támogatja;

ha viszont az a kérdés, hogy el kell-e távolítani Trumpot a hivatalából, azt nagyjából ugyanannyian ellenzik, mint ahányan támogatják.

Ez a politikai megosztottság a szenátusban is érvényesül, így arra, legalábbis a jelenlegi helyzet és pillanatnyi ismereteink alapján egészen minimális az esély, hogy Donald Trumpot elítéljék. Az alkotmányos vádeljárás szabályai szerint ehhez ugyanis a szenátus kétharmadának támogatására, vagyis legalább húsz republikánus szenátor szavazatára volna szükség.

Ennél már arra is nagyobb az esély, hogy minden Trump leghiúbb ábrándjai szerint alakuljon, vagyis a szenátus egyszerű többségi szavazással lesöpörje a vádat. Trump - bár nála nehéz tudni, hogy valójában mit akar, mondta már ennek az ellenkezőjét is - legutóbbi tweetjében ezt követelte a szenátoroktól. "Sokan gondolják úgy, hogy a szenátus azzal, hogy hitelt ad ennek a nincs bizonyíték, nincs bűncselekmény, olvassák el az átiratot, »nem volt nyomásgyakorlás« pernek, azzal csak hitelesíti a demokrata boszorkányüldözést" - írta a rá jellemző összevisszasággal.

Ennek, hogy érdemi tárgyalás nélkül zárják le a vádeljárást, persze az volna a feltétele, hogy a szenátusi republikánus frakció egységes maradjon. Ahhoz ugyanis, hogy mégiscsak lefolytassák az eljárást, tehát elhangozhasson a vádbeszéd, beidézzenek tanúkat és bizonyítékokat, elég volna négy republikánus szenátort meggyőzniük a demokratáknak. Ilyen republikánusból pedig akadhat elég. "Úgy vélem, tárgyalnunk kell az ügyet. Alkotmányos kötelességünk, hogy ezt megtegyük" - mondta például Lamar Alexander szenátor, aki egy olyan államot, Tennessee-t képviseli, ahol nagyon nagy Trump támogatottsága.

Néhány republikánus szenátor pedig arra tett javaslatot, hogy nyugodtan idézhessenek be tanúkat a demokraták is, amennyiben minden egyes tanújukért cserébe a republikánusok is beidézhetnének egyet. Vagyis ha a demokraták beidéznék John Boltont, Trump egykori nemzetbiztonsági főtanácsadóját, aki első kézből ismerheti a történteket, és már jelezte is hajlandóságát a tanúskodásra, akkor cserébe a republikánusok is beidézhetik, teszem azt Hunter Bident, Joe Biden egykori alelnök fiát. Ő ugyan csak passzív mellékszereplője a történetnek, de Trumpnak érdekében állna minél inkább belekeverni a sztoriba, lejáratva ezzel egyik legesélyesebb kihívóját.

A Times értesülései szerint a szenátus többségi, republikánus frakcióját vezető Mitch McConnel nem tudta elég kollégáját meggyőzni arról, hogy érdemi tárgyalás nélkül vessék el a képviselőház vádiratát. Így most arra készül, hogy a legutóbbi - és az amerikai történelemben mindössze második -, Bill Clinton elleni 1999-es vádeljáráshoz hasonlóan lehetőséget adjon mind a vádnak, mind a védelemnek az érveik ismertetésére. A javasolt szabályok alapján a szenátoroknak lehetőségük lesz szavazni tanúk és bizonyítékok beidézéséről is.

Márpedig beidézni volna mit. Az elnök elleni vádeljárással párhuzamosan büntetőeljárások is folynak már az ügyben, például a Trump megbízásából eljáró Rudy Giuliani egyik ukrán-amerikai üzlettársa, Lev Parnas ellen. Ő pedig együttműködőnek bizonyult, ennek eredményeként új bizonyítékok sora került a képviselőházhoz. Például egy levél, amiben Guiliani azt írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek: "Donald Trump személyes jogtanácsosaként, a tudtával és beleegyezésével találkozót kérnék öntől május 13-án hétfőn vagy május 14-én kedden".

De ez még a jövő zenéje, már amennyiben McConnel már utalt rá, hogy bár a képviselőház már szerdán megküldheti a vádiratot, a szenátus majd csak a jövő kedden foglalkozhat vele.