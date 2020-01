Már a sztratoszférát is elérte az ausztál tüzek füstje

A NASA jelentése szerint akkora az ausztrál bozóttűz füstje már a sztratoszférát is elérte, írja a Newsweek.

A füst persze nem csak felfelé terjed, hanem oldalirányba is, január 8-án már Dél-Amerikát is elérte, ahol néhány helyen az ég ködössé vált, és a füst a napfelkeltét és a napnyugtát is beszínezte.

A műholdfelvételeken látszó hatalmas füst nem csak úgy néz ki, mint egy viharfelhő, hanem nagyon hasonlóan képződik is. Úgy alakulnak ki, hogy a túlhevült füst, hamu és egyéb égéstermékek a magasba szállnak, majd a hideg légköri viszonyok miatt lehűlnek, és ebből képződik a felhő, csapadékot azonban a viharfelhőkkel ellentétben nem tartalmaznak. Ezeknek a viharfelhőknek köszönhetően terjed az ausztrál bozóttűz füstje most az egész világon.



Az ilyen felhők képződése elég gyakori, de a hatalmas területen égő tűz miatt december utolsó hete és január első hete között csak 20 ilyen viharfelhőt figyeltek meg az Egyesült Államok Haditengerészeti Kutatólaboratóriumának dolgozói.

Michael Fromm, amerikai meterológus szerint még korai összehasonlító számításokat végezni, de minden bizonnyal a légkörbe jutott füst mennyisége benne van a top 5-ben, amit valaha mértek.