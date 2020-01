8 “korallzátonyt” építenek terméskőből a Balatonon, a Tihanyi félsziget sajkodi oldalára

A part közelében dolgozó jókora uszályokat és darukat láthat a napokban az, aki a Tihanyi félsziget nyugati oldalán, a Sajkodi sornak nevezett úton sétál. A partról annyi látszik, hogy az uszályokról markolóval jókora termésköveket pakolnak a tóba.



A balatontipp.hu kinyomozta, hogy mi történik. Nem vízügyi védőmunka, de nem is a Balaton Új Urainak valamilyen vendéglátós projektje ez. Hanem halaknak épül élettér.



Egész pontosan 8 darab, méretre 800 és 1600 négyzetméteres alapterület közé eső kőszórás, vagy balatoni horgászkifejezéssel akadó készül el május 31-ig. Itt:

A jellemzően sima, homok- vagy iszapsivatagos fenekű Balatonon előfordulnak természetesen és emberi közreműködéssel létrejött köves-sziklás-márgás szakaszok is, amik mind jó haltartó helynek számítanak. Néhány faj - süllő, kősüllő, balin, vágó durbincs és több keszegféle - ívik is az akadókon, írja a Balatoni Halgazdálkodási Zrt weboldalának vonatkozó cikke, amik az év többi részében jó búvó- és élőhelyet jelentnek a halaknak, az éppen kikelt ivadékoktól a nagy példányokig. Az ilyen köves helyeket hamar ellepi a vándorkagyló is, ami a tóban élő pontyfélék egy fontos tápláléka.



A létező akadók jó részét idővel belepte a homok vagy iszap.

Az akadóépítési projekt gazdái a Magyar Országos Horgász Szövetség, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. és a Szent István Egyetem. Az összesen 491,5 millió forintos költség fele pályázati pénz, a másik felét a konzorcium tagjai adták össze.

Az összesen mintegy 10 ezer köbméter terméskövet a Balatontipp információi szerint az egyik alsóörsi vitorláskikötőben rakják uszályra, hogy az építkezéshez szállítsák.

Fotó: A Balatoni Halgazdálkodási Zrt felvétele az akadóépítésről

Dérer István, a Mohosz elnökhelyettese a 444 kérdésére megerősítette, hogy az akadókon lehet majd horgászni. Az illetékesek folyamatosan vizsgálni fogják, hogy a sajkodi akadók beváltják-e a reményeket és ha igen, a Mohosz további hasonlók építését tervezi. Mivel a tóparton élőknek fontos bevételi forrás lehet a horgászturizmus, a sok építkezés miatt viszont egyre nehezebb parti horgászhelyhez jutni, a horgászszövetség próbálja megtolni a csónakos horgászatot, és az új akadók ebből a szempontból is érdekes kísérletnek számítanak.



Az elkészülő tereptárgyaknak a közeli tihanyi limnológiai kutatóintézet tudósai mellett még egy ember örülhet különösen: a szenvedélyes horgász Áder János köztársasági elnökről közismert, hogy ez a környék az egyik kedvenc horgászhelye.